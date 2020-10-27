官方否認上海爆發本土疫情網傳

網傳中國上海市浦東新區近日因為一名居家隔離人員感染新冠肺炎病毒，已導致5人確診。不過官方昨晚否認，強調該病例並未造成疫情擴散，密切接觸者均呈陰性。

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據中央社今天報道稱，網傳上海爆發本土疫情，官方否認。消息說，近日微信群組盛傳一段聊天記錄稱，上海浦東新區花木地區發現5例確診病例，因為一戶居家隔離人員確診，此人還請了水電工上門，而且水電工的服務半徑涉及30多戶、7個街鎮，導致相關密切接觸者都被送去集中隔離點，另外30多戶人家也已被集中隔離，是否被傳染待查。花木地區已因此加強量體溫、戴口罩。

對此，浦東新區官方微博26日深夜通報稱，10月22日，浦東新區有1例境外入境人員在“7+7”隔離期間出現癥狀，經綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學診斷結果等後被確診，已轉運至公共衛生臨床中心治療。據通報稱，相關部門已按照防控要求排查病例的密切接觸者和一般接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部落實相應管理措施，並全部進行核酸採樣檢測，目前結果“均為陰性”。病例住所通道、電梯等公用區域也已按規範完成消毒。

據該報道，針對網傳聊天記錄宣稱街道和居委沒有採取任何隔離措施，導致居家隔離人員確診後傳染他人，上海官方強調，對境外入境人員檢測、隔離14天的規定一直沒變過，對居家隔離人員的管理也非常嚴格，所有入境人員從入境到衛生檢疫、檢測、轉運全部是按照規定實行無縫對接和全程閉環管理。