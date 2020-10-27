日本官房長官避答中國軍艦警告日本飛機“侵略領空”問題

日本官房長官加藤勝信在27日午前的記者會上，在答記者問時避答有關日本海上保安廳飛機在釣魚島附近受到中國軍艦“侵略領空”警告的問題。

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在記者會上，《朝日新聞》的記者問到：據《產經新聞》的報道，去年11月，在尖閣諸島附近（中國稱“釣魚島”）上空飛行的日本海上保安廳飛機，受到中國方面“侵犯中國領空”的警告，中國方面對日本的飛機和公用飛機進行“侵犯中國領空”的警告，多達四次，而從海上進行警告尚屬首次，我想確認這一報道的內容，而日本方面什麼時候，採取怎樣的方式進行了抗議？

而加藤勝信對此是否為事實未做明確回答。加藤指出：對於現場的交涉，我們一直避免回答，不過對中國方面對尖閣諸島單方面的主張並按照自己的主張行事的時候，我方進行適當的和強烈的抗議。

據《產經新聞》27日的報道指出，“中國方面向日本公用飛機主張領空主權還是首次”，“明確表示把日本公用飛機從空域中排除的姿態是極其特異的動向。”

據說日本方面當時在發生此種情況的現場並通過外交途徑向中國方面提出了抗議，表示“中國單方面的主張不能接受。”

另據報道，日本現在對於中國方面在釣魚島海域的活動十分擔憂，日本自民黨前防衛大臣稻田朋美等“志同道合”議員10月23日在黨總部與政務調查會長下村博文舉行會談，要求自民黨領導部門給予協助，敦促政府推進在尖閣諸島（中國稱釣魚島）及周邊海域開展固有生態系統和資源調查的議員立法。下村表示：“對於尖閣諸島的調查和開發的討論應該在黨內推進”。