林鄭月娥宣布下周將率團赴北京

香港特首林鄭月娥10月26日宣布，下周將率團赴北京，與北京的各部委商討惠及香港的經濟措施，隨後前往廣州及深圳，商討粵港澳大灣區建設和港深合作。她還宣布，下月起容許在中國大陸的香港居民回港時，豁免檢疫十四日，初期設配額。香港與新加坡的“旅遊泡泡”安排也以下月內實施為目標。此外，港府開始研擬修法強制檢測。

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林鄭月娥早前擱置公布施政報告，說因十月底要到北京去商討惠港政策，但一直沒有動靜，香港盛傳北京冷落林鄭。26日，林鄭月娥高興宣布，將於下周率團到北京，與北京各部委商討支持香港的經濟措施。她稱，較原訂時間延後上京，不會影響十一月底前發表施政報告的計畫。

林鄭26日還針對陳同佳案表示，據從香港聖公會教省秘書長管浩鳴的了解，陳同佳仍願意到台灣投案，現在只差一張陳同佳的入台簽證，並稱只要陳同佳獲入台簽證，事情就可解決。她強調，入台證的簽發權不在港府，但只要陳同佳獲入台簽證，其他安排事宜，包括輔助性工作，港府十分願意做。

談及香港防疫部分，林鄭表示，港府已展開強制檢測的法律修訂工作，強制指定人士接受病毒檢測。此外，港府計畫設立四個長期社區檢測中心，為香港市民提供檢測服務，同時讓香港市民以付費形式獲得核酸檢測結果，以便日後經“健康碼”或“旅遊泡泡”安排出行。

港府食物及衛生局局長陳肇始26日指出，下月安排在大陸香港居民回港免十四日檢疫，獲豁免人士必須持陰性核酸檢測證明，初期將設配額。陳肇始強調，當局在豁免安排上非常小心，一旦疫情爆發及風險提高，就會停止。

香港疫情進一步緩和，港府據此宣布，由本周五起，會放寬部分社交距離措施，其中飲食店最多可六人一桌，酒吧、夜店或夜總會最多可四人一桌。這些場所可營業至凌晨二點，並可恢復現場表演。至於公眾場所“口罩令”、四人限聚令等措施會維持。