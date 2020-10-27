消息撲朔迷離 4港人尋庇護或未能進入美駐港總領事館

據蘋果日報今天報道說，香港學生動源前召集人鍾翰林今早（27日）前往美國駐港總領事館尋求政治庇護時，疑被多名警方國安處人員帶走；另多間傳媒引述消息指，有4名社運人士今午到美國駐港總領事館尋求庇護，惟未能入內。

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據蘋果日報今天報道稱，傳4名社運人士尋庇護不果，美領館：未有任何回應。

3名前學生動源成員今早（27日）被捕，其中前召集人鍾翰林今早前往美國駐港總領事館尋求政治庇護時，疑被多名警方國安處人員帶走，至今音訊全無。

另外，多間傳媒引述消息指，有4名香港社運人士今午到美國駐港總領事館尋求庇護，惟未能入內。

據該報道，今早被捕的前學生動源成員召集人鍾翰林，原定今日到警署報到，由於他擔心“有入無出”，故早前已向居英港人組織Friends of Hong Kong求助。該組織協助他向美國駐港總領事館尋求政治庇護，惟今早雙方失去聯絡。該組織表示，鍾今早曾到美領附近的聖約翰大廈一間咖啡店坐下，並曾指發現自己被人跟蹤，於早上約8時15分便失去聯絡。據知鍾現正被扣留在中區警署。另外兩名前學生動源成員何忻諾及陳渭賢，同樣於今午2時許於警署報到期間被捕。

另外，多間傳媒引述消息指，在鍾翰林、何忻諾及陳渭賢被捕後，另有4名香港社運人士到美國駐港總領事館尋求庇護。《南早》取得另一條4人經花園道欲到美領的片段，並在進入領事館前與保安員交談，不過最終被拒入內。有消息指他們正尋求庇護，當中至少一人面對與去年反送中運動相關的控罪。有線新聞亦引述消息指，4人並未能進入領事館。

對於有傳媒報道指，有4人於今午進入美領館尋求庇護，美領館發言人回應指，現暫未有任何回應。至於鍾翰林今早同樣想進入美領館，卻被警方國安處人員拘捕，發言人同樣指，今日對此沒有回應。

有法律界人士指出，根據國際公約，領事館範圍被視為派遣國的領土，免受派駐地的法律制裁，換言之，(如有港人到美領館尋求庇護)，香港政府和警方可以要求美領館交人，但是否交人則視乎美國做法，而除非得到美領館同意，否則警方等執法機構不能內進。

該報道稱，該法律界人士以《維基解密》創辦人阿桑奇為例，指2012年阿桑奇到厄瓜多爾駐英國倫敦大使館尋求庇護，隨後便在大使館內居住了7年，至去年才被大使館驅逐。至於今次若有4名港人到美領館尋求庇護，會否獲批亦是視乎美國方面。

蘋果日報說，根據資料，美國當局表明在國外的使領館無權提供庇護，美國僅向在美國居住的個人提供庇護。