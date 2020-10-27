特首下周訪京商支持香港經濟措施 律政司研大灣區「港資港法港仲裁」

原擬本月底上京參與部委協調會議的香港行政長官林鄭月娥，行程推遲至下月2日出發訪問京粵兩地，與中央部委商討支持香港經濟的政策，期望能在下月底之前發表的一年一度施政報告內發表。

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另一方面，律政司長鄭若驊在網誌表示，律政司正積極研究在粵港澳大灣區實施「港資港法港仲裁」的可行性，期望在大灣區訂立民商事合同的港資企業，在沒有「涉外因素」的情況下，可選用香港法律作為合同的適用法律，以及約定就合同或案件的爭議在香港進行仲裁，她認為，上述措施一旦落實，將吸引更多企業在大灣區投資，對香港的法律界和商界都是一個喜訊，

林鄭月娥今(27日)早出席會議前表示，下周二會議後出發前往深圳進行檢測，然後前往北京，留京三天期間，將獲安排出席港澳辦及相關部委的協調會議。其後，她會轉往廣州及深圳，分別與廣東省及深圳市領導商討大灣區以至港深之間的合作。

至於上京日期由本月底推遲至下月初，林鄭月娥表示，當時只計畫訪京一天，現改為三天，但北京現正舉行五中全會，不可能與會議撞期，故延遲訪京較為理想。

林鄭月娥本月初突然破天荒推遲發表施政報告，改往深圳出席經濟特區成立40周年慶典，但她聲稱，推遲發表報告是要上京爭取支持香港經濟的中央支持，預計月底成行。當時已有聲音質疑這是林鄭月娥的託辭，因為月底是五中全會舉行日期，部委不可能在會議前幾日就香港事務作出決定，即使開會，也會是五中全會會議於29日結束之後，但屆時已接近周末，月底成行的機會甚微。

隨團訪京的官員包括財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、創新及科技局長薛永恆、食物及衛生局長陳肇始、政制及內地事務局長曾國衛，以及特首辦主任陳國基。