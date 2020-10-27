螞蟻中港齊上市 集資2673億港元 料成全球新股集資王

中國的金融科技巨擘螞蟻集團今(27日)起一連四日在港招股，周四則會在中國大陸招股，兩類股分合共集資2673億港元(下同，摺合約292億歐元)，將成全球史上最大新股集資王，集團上市後，市值更可能成為中國之冠。由於市場反應熱烈，國際認購開始一小時已超額4倍，有傳螞蟻計畫提前一天截止機構投資者認購。有美國科技網媒指出，是次螞蟻沒有在美國股市上市，顯示資本融資可以在美國以外的市場進行，可視為美國股市的弱點。

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阿里巴巴旗下的螞蟻集團，上市時間一拖再拖，香港交易所終於在昨晚公布招股詳情，預計下月5日在港正式掛牌上市的螞蟻，每股發行價80元，每手50股，即入場費約4040元。首次招股公開發售超過16.7億H股，集資約1336億元，而香港只佔總發行股數的2.5%，約4176萬股。

雖然之前有香港證券界人士預期，由於螞蟻招股正值美國大選期，可能會出現不明朗因素，勸喻散戶注意，但仍然無減認購熱潮。通訊社引述消息指，國際配售開始三小時，螞蟻已經獲超額認購，大部分屬10億美元級別的國際投資者大單，認購額超過1000億美元，相當於超額認購4倍以上，當中新加坡政府投資公司認購27億美元、金額最大。中國傳媒更透露，螞蟻計畫提早一天，在星期三截止機構投資者認購。

至於周四起在上海科創板上市的螞蟻A股，定價每股68.8元人民幣(摺合約8.7歐元)，同樣發行16.7億股，集資最少1149億元人民幣。總計A股和H股將合共集資2673億元，超越去年上市集資約294億美元(摺合約2293億港元)的沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)，令螞蟻集團有望成為全球最大新股上市，亦超過其母公司阿里巴巴集團2014年在紐約股市上市時集資的250億美元。

上市後，螞蟻集團將持有233.79億股A股和69.97億股H股，總股本約為303.76億股，以此計算，螞蟻集團上市後的市值將達2.09萬億元人民幣(摺合約2638億歐元)，若以昨日收市價計算，將超越目前A股市值最高、市值約2.06萬億元的貴州茅台，意味螞蟻集團上市後很有可能取代貴州茅台的市值第一地位。

螞蟻韓歆毅：美國制裁傳聞事實基礎不多

螞蟻科技集團首席財務官韓歆毅亦向香港《星島日報》表示，全球化是公司的主要戰略之一，故此選擇較為成熟的境外市場 – 香港作為與上海同步上市的市場。他又說，根據公司早前進行路演的情況來看，投資者並不太在意現價，反而主要看好公司的未來幾年的發展及增長。至於早前傳美國商務部考慮將螞蟻集團列入出口管制實體列表，韓歆毅表示，相關傳聞的事實基礎不多，不認為會重大影響該公司的全球化進程。

美國科技網媒TechCrunch的相關報道指出，螞蟻集團在港滬兩地上市，凸顯美國股市弱點，即螞蟻毋須像其母公司阿里巴巴2014年上市般，須先尋求在美國紐約上市，意味資本融資可以在`美國以外市場進行。報道更預期，由於武漢肺炎疫情令網上購物和支付更為流行，螞蟻上市後將更順風順水。

美國《紐約時報》亦指出，螞蟻上市凸顯中國床為數碼強國的重要性。螞蟻去年營業額達到180億美元，盈利27億美元。在去年7月至今年6月的12個月內，該公司處理了中國境內17兆次網上支付。事實上，螞蟻擁有的「支付寶」，是中國數以百萬計市民的隨身銀行，亦為不少微企提供借貸，現時的問題是，螞蟻如何平衡國家管制和自身發展。

螞蟻集團上市一再延遲，部分原因是集團前身「螞蟻金服」有意發展網上金融借貸，引發規管疑慮，經與部門商討後，達成共識，放棄發展網上銀行功能，今年6月，獲中國國家市場監督管理總局核准，螞蟻金服的全稱從「浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」；翌月，螞蟻宣布同時在港滬上市，以「進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展」，以及發展科技。