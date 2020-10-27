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螞蟻中港齊上市 集資2673億港元 料成全球新股集資王

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阿里巴巴董事會主席張勇、香港財政司司長陳茂波和香港前特首董建華等在香港證交所出席上市儀式2019 11 26
阿里巴巴董事會主席張勇、香港財政司司長陳茂波和香港前特首董建華等在香港證交所出席上市儀式2019 11 26 REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS
作者： 香港特約記者 麥燕庭
11 分鐘

中國的金融科技巨擘螞蟻集團今(27日)起一連四日在港招股，周四則會在中國大陸招股，兩類股分合共集資2673億港元(下同，摺合約292億歐元)，將成全球史上最大新股集資王，集團上市後，市值更可能成為中國之冠。由於市場反應熱烈，國際認購開始一小時已超額4倍，有傳螞蟻計畫提前一天截止機構投資者認購。有美國科技網媒指出，是次螞蟻沒有在美國股市上市，顯示資本融資可以在美國以外的市場進行，可視為美國股市的弱點。

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阿里巴巴旗下的螞蟻集團，上市時間一拖再拖，香港交易所終於在昨晚公布招股詳情，預計下月5日在港正式掛牌上市的螞蟻，每股發行價80元，每手50股，即入場費約4040元。首次招股公開發售超過16.7億H股，集資約1336億元，而香港只佔總發行股數的2.5%，約4176萬股。

雖然之前有香港證券界人士預期，由於螞蟻招股正值美國大選期，可能會出現不明朗因素，勸喻散戶注意，但仍然無減認購熱潮。通訊社引述消息指，國際配售開始三小時，螞蟻已經獲超額認購，大部分屬10億美元級別的國際投資者大單，認購額超過1000億美元，相當於超額認購4倍以上，當中新加坡政府投資公司認購27億美元、金額最大。中國傳媒更透露，螞蟻計畫提早一天，在星期三截止機構投資者認購。

至於周四起在上海科創板上市的螞蟻A股，定價每股68.8元人民幣(摺合約8.7歐元)，同樣發行16.7億股，集資最少1149億元人民幣。總計A股和H股將合共集資2673億元，超越去年上市集資約294億美元(摺合約2293億港元)的沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)，令螞蟻集團有望成為全球最大新股上市，亦超過其母公司阿里巴巴集團2014年在紐約股市上市時集資的250億美元。

上市後，螞蟻集團將持有233.79億股A股和69.97億股H股，總股本約為303.76億股，以此計算，螞蟻集團上市後的市值將達2.09萬億元人民幣(摺合約2638億歐元)，若以昨日收市價計算，將超越目前A股市值最高、市值約2.06萬億元的貴州茅台，意味螞蟻集團上市後很有可能取代貴州茅台的市值第一地位。

螞蟻韓歆毅：美國制裁傳聞事實基礎不多

螞蟻科技集團首席財務官韓歆毅亦向香港《星島日報》表示，全球化是公司的主要戰略之一，故此選擇較為成熟的境外市場 – 香港作為與上海同步上市的市場。他又說，根據公司早前進行路演的情況來看，投資者並不太在意現價，反而主要看好公司的未來幾年的發展及增長。至於早前傳美國商務部考慮將螞蟻集團列入出口管制實體列表，韓歆毅表示，相關傳聞的事實基礎不多，不認為會重大影響該公司的全球化進程。

美國科技網媒TechCrunch的相關報道指出，螞蟻集團在港滬兩地上市，凸顯美國股市弱點，即螞蟻毋須像其母公司阿里巴巴2014年上市般，須先尋求在美國紐約上市，意味資本融資可以在`美國以外市場進行。報道更預期，由於武漢肺炎疫情令網上購物和支付更為流行，螞蟻上市後將更順風順水。

美國《紐約時報》亦指出，螞蟻上市凸顯中國床為數碼強國的重要性。螞蟻去年營業額達到180億美元，盈利27億美元。在去年7月至今年6月的12個月內，該公司處理了中國境內17兆次網上支付。事實上，螞蟻擁有的「支付寶」，是中國數以百萬計市民的隨身銀行，亦為不少微企提供借貸，現時的問題是，螞蟻如何平衡國家管制和自身發展。

螞蟻集團上市一再延遲，部分原因是集團前身「螞蟻金服」有意發展網上金融借貸，引發規管疑慮，經與部門商討後，達成共識，放棄發展網上銀行功能，今年6月，獲中國國家市場監督管理總局核准，螞蟻金服的全稱從「浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」；翌月，螞蟻宣布同時在港滬上市，以「進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展」，以及發展科技。

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