螞蟻集團成功大籌資 馬雲財富更衝雲霄

中國媒體熱報，螞蟻集團以創全球紀錄的募資規模完成首次公開募股（IPO）後，中國阿里巴巴集團聯合創始人馬雲可望躍為全球第11大富豪。多位螞蟻股東也因此躍升為億萬富豪。

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據中央社今天報道稱，受惠螞蟻IPO，馬雲可望躍為全球第11大富豪。消息說，中國媒體27日說，螞蟻集團以創全球紀錄的募資規模完成首次公開募股（IPO）後，中國阿里巴巴集團聯合創始人馬雲可望躍為全球第11大富豪。騰訊證券說，按照螞蟻集團在上海科創板和港交所的發行價計算，馬雲持有公司8.8%股權價值274億美元，這將讓他在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）的個人凈資產達到716億美元，可望躍為全球第11大富豪。

根據富比世（Forbes）26日說，因為螞蟻集團IPO，馬雲的財富可望增加270億美元，這位前英文老師不但成為中國首富，而且在富比世億萬富翁榜上升至第12名。

據報道，螞蟻集團從2014年開始發放員工股份激勵，至少有18人將因IPO成為億萬富翁。其中，螞蟻集團董事彭蕾是僅次於馬雲的最大個人股東，擁有價值52億美元的股份；螞蟻集團董事長井賢棟的持股價值31億美元。

螞蟻集團預計將透過在上海與香港IPO募集約345億美元，打破沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年12月創下的290億美元紀錄，募資規模創全球第一。

據中央社說，螞蟻集團創始於2004年，當時阿里巴巴集團推出了“支付寶”，在電子商務網站上為買家和賣家提供託管服務。2013年，螞蟻集團被賦予了存錢和從帳戶餘額中賺取利息的能力。隨後，該公司開始向小企業提供信貸，從消費金融業務向外擴展，並最終擴展到區塊鏈、雲端運算和人工智能等服務領域。