親中專家指支聯會涉嫌違反國安法 李卓人：為整治造勢

繼警方禁止香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)舉辦六四燭光悼念晚會後，親中傳媒首次發文呼籲以國安法令支聯會停止運作。本身是法律學者的中國港澳研究會理事顧敏康撰文指出，支聯會妄圖以行動推翻共產黨，涉嫌觸犯《香港國安法》，促請警務處國家安全處對支聯會展開刑事調查，並追究責任。支聯會主席李卓人指出，文章以含混字眼誣陷該會，顯然是為當局用國安法整治不同團體造勢，並且企圖威嚇民間團體，但該會不會因此噤聲。

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曾任香港城市大學法律學院副院長的顧敏康教授今(27日)在《大公報》以《「支聯會」涉嫌違反國安法》為題撰文，指支聯會不單是罵共產黨，還付諸行動以推翻共產黨。

他舉例稱，支聯會主席李卓人於7月1日透過網絡參與美國國會的聽證會，為美國制裁香港提供子彈，「這與美國國會事後通過制定有關國內法律制裁香港脫不了關係」，故而是涉嫌違反國安法第29條「請求外國」對香港或中國進行制裁的受禁行為；違例組織一旦罪成，應責令其暫停運作。

李卓人向本台反駁其言論，指他作證時並無要求美國採取制裁行動，只是如實反映香港的人權情況，以至批評港區國安法徹底破壞「一國兩制」，顧敏康的說法，好像是指相關表述和呼籲別國關注香港人權收況就等於是敵對中國，相信這說法連中國也不會認同，因為中國並不承認香港人權情況差。

對於顧敏康以支聯會鼓吹「結束一黨專政」是在「煽動他人破壞，甚至顛覆國家政權」，涉嫌違反國安法第23條，李卓人反駁指，結束一黨專政只是要求中國推行民主，中共可以透過民主選舉執政，與中國憲法並無相違。

李卓人又澄清，顧敏康指他和其他人在去年22日的中環集會上「高呼『港獨』口號」，並不真確，因為他當時只是叫反修例口號，顧氏不應以其他在場人士的行為等同是他所作，更不應含糊其辭，意圖誣陷支聯會。

李卓人認為，相關文章一是在製造威嚇或寒蟬效應，讓他們噤聲；二是企圖為當局用國安法整治香港不同團體造勢，在現時寧左勿右的氛圍下首先發聲，但他表明，支聯會不會被嚇倒。

支聯會在1989年因應中國民主運動在港成立，港府曾以「放下歷史包袱」等說法勸喻該會自行解散，但支聯會不為所動，並在過去三十一年來，每年在維園舉行六四燭光悼念晚會，當局未有禁止，但在今年，警方首次禁止支聯會在維園舉辦六四集會，當人群聚集後，更控告李卓人等24名支聯會常委和民主派人士參與非法集會。