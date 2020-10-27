過庭揭孟晚舟遭逮捕細節 特製袋有防遠距離刪除電腦手機數據功能

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周一（26日）起一連五天在加拿大卑詩省最高法院開庭。其中拘捕孟晚舟的皇家騎警耶普在聽證會上作供，指出美國曾指示把孟晚舟的電子設備，放入特殊金屬袋內，以免數據被遙距刪除。

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據光華網今天報道稱，加國騎警作供，孟手機受指置特殊袋防遙距刪除。消息說，中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案周一(26日)起一連5天開審。

主審法官赫爾姆斯就孟晚舟律師團隊指控加拿大及美國當局，於2018年12月1日在溫哥華國際機場逮捕她時濫用程序一事，聽取多名來自加拿大皇家騎警（RCMP）及加拿大邊境服務局（CBSA）的證人作證。孟晚舟身穿黑色外套、淺灰色衫及深灰色褲子到場。

耶普先接受控方盤問，稱在執行拘捕孟晚舟行動前一天，他收到要逮捕孟晚舟的通知，當時他清楚華為是世界最大的電訊公司之一，但不知道誰是孟晚舟，不過他料到這是一宗大案，並聯絡了他的上司。耶普稱，在行動前一晚曾與一名CBSA人員及其他皇家騎警開會，討論拘捕孟晚舟的事宜。但會面的時候，他們仍未確定孟晚舟是否乘搭了國泰航空編號CX838的航班，因為當時客飛還未起飛，未有旅客的最後名單。

據該報道，針對拘捕孟晚舟的地點，耶普稱其上司曾建議他在客機上採取行動，但對方強調這還須與CBSA商討，因為機場是CBSA的管轄範圍；而耶普也認為在客機上拘捕孟晚舟的做法不理想，原因是不知道孟晚舟與誰同行，也不知道對方能做出甚麼事，亦考慮到機上其他乘客的安全問題。他強調，從未有過在孟晚舟還未落機時就將她逮捕的正式計畫。孟晚舟的一方此前一直聲稱，加方的人員秘密地為美方收集頂證孟晚舟的證據，但耶普稱，當晚沒有跟美方人員聯絡過。

在孟晚舟抵達加拿大當天上午，耶普憶述，他曾與RCMP及CBSA商討拘捕計畫，整場會面為時約30分鐘。會面中決定，當孟晚舟落機後，CBSA先以入境問題為由扣留對方，完成後RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

該報道說，辯方一直主張，孟晚舟當日被捕是非法的，因為她在遭RCMP正式拘捕之前，被CBSA搜證了3小時，違反臨時拘捕令“立即”將她拘捕的要求；而耶普則在庭上指出，沒收孟晚舟的電子設備是拘捕令內容的一部分，美國當局曾特別指示加拿大，扣留孟晚舟時將她的電子設備，放進可阻隔電磁波、防堵無線傳輸的金屬外殼“法拉第袋”（Faraday bag）內，以免數據被遙距刪除。但他堅稱，他和RCMP沒要求過CBSA搜查這些設備的內容，也沒有指示過CBSA向孟晚舟問甚麼問題，只任憑CBSA進行他們的程序，完成之後就由他去執行拘捕令。

據該報道，聽證會暫時進入午膳時間，將於當地時間下午繼續。

據孟晚舟的律師團宣稱，加美兩國當局有不當交流，包括分享有關辨識孟晚舟電子設備的細節。一名消息人士稱，是次盤問將主要由孟晚舟的律師團隊進行，重點是美國官員涉嫌參與逮捕孟晚舟、加拿大執法機構的疏漏或不當披露、以及RCMP成員宣誓書與加拿大司法部被強制披露的電郵中的差異。