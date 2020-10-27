香港大學通過北京清華大學二人副校長任命

香港大學校委會今晚通過委任北京清華大學工業工程系主任申作軍及清華地球系統科學系主任宮鵬擔任副校長。就這一任命，因申作軍傳為共產黨員而遭質疑。

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據中央社今天引述香港電台消息報道稱，爭議聲中港大通過北京清華學者出任副校長。消息說，儘管外傳申作軍是中共黨員並因此引發爭議，但報導指港大校委會晚上開會後通過有關委任。相關委任仍有待港大方面的正式公布，而港大方面至今未澄清申作軍為中共黨員的傳言。

據中央社說，港媒上周率先披露，港大將聘請申作軍及宮鵬為副校長，前者負責研究，後者負責學術發展。相關報導還指出，申作軍身兼北京清大工業工程系系黨委，是中共黨員。其後有報導引述港大消息指出，申作軍並非中共黨員。

據該報道，申作軍是中共黨員的傳言引起香港社會熱議，港大學生會聯同一些泛民主派人士昨天召開記者會，要求校方延後委任，以查清事實。

學生會今天還將4200名師生及校友的聯署信遞交校方，表示反對有關委任。

據中央社，對於這起事件，作為港大校監的行政長官林鄭月娥今早說，她一向尊重各大學的自主，不會幹預高層的遴選，並相信港大會用人唯才，也會以此為用人標準。