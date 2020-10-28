全球新冠疫情大泛濫 中國政府仍被多國受訪者視為禍首

一項針對全球25國數萬人的調查顯示，中國處理疫情失去國際信任。大多數受訪者認為，中國應對2019冠狀病毒疫情爆發負責。調查同時顯示，中國為爭取國際人心發動的外交行動似已徒然無功。

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根據中央社綜合報道，英國全球線上民調機構興觀(YouGov)及劍橋全球主義方案(The Guardian)針對中國當局應對疫情表現進行的大範圍調查結果顯示，大多數人對北京的做法持負面態度。這似乎顯示了中國外交官耗費大量精力把中國形容為一個無私援助他國抗疫的國家的作法何其徒勞。

根據這一針對全球25國的兩萬六千人的民意調查，除去中國，所有受訪國家民眾均壓倒性地認為疫情首先在中國發現，尼日利亞比率最高，高達98%，希臘、南非均高達97%，西班牙高達96%。

除中國比率最低外，比率最低的國家分別是沙特阿拉伯和美國，但也分別有高達83%和84%的受訪者認為中國應對疫情負責。

中國官媒發動的甩鍋運動大約只在中國本國起到一定作用，根據調查，只有52%的中國受訪者認為新冠病毒最早是在中國發現的，12%的中國受訪者不知道這一病毒是在哪個國家首先發現的，另外還有三分之一中國受訪者認為，新冠病毒首先在美國發現。

受訪的大部分國家的多數人認為，中國政府在2019年年底首次發現新冠病毒時，對相關信息採取了不透明甚至隱瞞的做法。高達84%的日本受訪者認為中國政府企圖隱瞞真相，西班牙這一比率高達82%，英國持這一看法的高達80%，歐盟成員國也差不多是類似的比率。

除中國外，許多受訪者指責中國當局未能阻止疫情蔓延，高達67%的英國受訪者表示，如果中國政府行動及時，本來有可能避免這一災難性的病毒在國際上大流行。

只有在中國，才有近90%的受訪者稱自己的政府展現出最強大的全球領導力，但在全世界持此看法的極其罕見。根據調查，瑞典和英國只有1%的受訪者稱讚中國，德國和澳大利亞只有2%，日本只有3%。總體上，歐洲稱讚中國的微乎其微。