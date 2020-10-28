德國疫情告急 政府嚴限交際

德國新冠疫情告急，德國聯邦政府和各州州長周三就第二波抗疫措施達成了共識。從下周一開始，德國將嚴格限制人們的交際，關閉餐館，影院，文體設施等。

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據德廣聯和《南德意志報》報道，德國聯邦政府周三在總理府同各州政府召開視頻會議，商討並制定了針對第二波疫情的緊急對策。從下周一開始，人們之間的交際將降低到最低限度。公開場合禁止超過兩個家庭、十人以上的聚會，體育、文化場館停止活動四周。餐飲業除了外賣，也全部關閉一個月。德甲比賽可以繼續舉行，但不允許觀眾入場。必須關門的企業和機構，政府將提供一定的補償。

與春季限制措施不同的是，這一回將不關閉幼兒園、中小學、工業企業、手工業企業以及商店。零售商店和超市都將在採取衛生措施的條件下正常營業。衛生措施包括限制客流量。每位客人在商店裡要有二十五平方米的空間。

這些措施的效果將在大約兩周後進行評估，屆時，默克爾總理將再次主持政府內閣與各州州長的會議。

德國新冠疫情繼續快速惡化。周三，根據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，德國單日新增感染人數逼近過一萬五千例，為14964例，創歷史新紀錄。病亡人數增加85人，總計達10183。患者總計達464239人。按數學模式，以這樣的速度發展下去，三四周後，德國每日新增感染病例將突破10萬例。

默克爾總理表示：“必須防止衛生系統陷入困境。”她說，德國75%的感染已無法追蹤，但衛生系統還是對付得了。但如果感染繼續保持目前的速度，那麼，數周內，衛生系統就將達到極限。德國政府的目標是在聖誕節前控制住疫情。