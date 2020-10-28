歐洲疫情惡化 歐盟今天舉行視頻會議促各國協調合作

歐洲疫情日益惡化，歐洲理事會主席米歇爾今天(周四）將召集歐盟27國領導人舉行視頻會議，敦促各國協調合作。歐洲近期每日新增確診人數急速攀升，各國紛紛出台新的措施應對第二波疫情。

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疫情正在歐洲大陸快速蔓延擴散，歐洲再度成為新冠病毒疫情的重災區。過去7天期間，平均每天新增超過22萬人確診，比之前一周攀升44%。歐洲地區平均每天有將近2000人死亡。根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計數字，截至10月28日，歐洲累計超過646萬例確診病例、21萬3000人死亡，各國醫療體系逐漸面臨不堪重負的系統風險。各國政府正緊急出台新的更嚴厲的防疫措施，試圖抑制第2波疫情。

歐洲理事會主席米歇爾將在周四召集27國領導人舉行視頻會議，歐盟官員周三表示，周四的會議最主要是希望各國除分享經驗合作外，能立即採取行動。

歐盟官員指出，為扭轉疫情惡化局勢，各國必須協調，探討如何推出更快的測試工具，除在早期階段就能識別出感染者，而且還應是歐盟境內相互認可的測試。 歐盟呼籲成員國還必須對公民隔離的規則達成共識。

周四舉行的歐盟各國領導人會議還將特別關注疫苗。歐盟領導人呼籲成員國必須不惜一切代價避免混亂，需制訂會員國之間的分配標準、優先接種疫苗的族群，以及防止物流瓶頸。

歐洲近期每日新增確診人數急速攀升，入院人數日增導致醫院病床緊張。

法國新增3萬3千多例確診，法國總統馬克龍發表全國電視講話，宣布全國再度實施封城。 德國新增1萬4千例確診，德國總理默克爾同意下月起實施全國輕度封城措施，包括下令飯館和酒吧關閉，遏止疫情擴散。 意大利新增近2萬2000人確診，新增221人死亡。 英國單日新增367例死亡，創5月單日新高，新增確診增加2萬2800多例。

瑞士確診也在不斷上升，當局預計醫院10內就會爆滿。瑞士過去一天新增8600多例確診，新增24人死亡。瑞士政府宣布從周四開始，全國關閉所有娛樂場所，餐廳和酒吧每桌最多4人，每晚11時至第二天清晨6時全國宵禁，禁止15人以上的體育及文化活動，禁止50人以上活動，所有12歲以上的學生必須佩戴口罩，在社交距離不足1.5米以及所有工作場所要佩戴口罩，儘可能在家工作，大學下周起暫停面授課程，所有新措施暫不設時限。