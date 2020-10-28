港大副校長遴選風波：申作軍否認是中共黨員 學生會謀推翻決定

香港大學校務委員會通過任命兩名同時兼有北京清華大學和美國加州大學柏克萊分校背景的學者申作軍和宮鵬出任港大副校長，被指有清華中共黨委背景的申作軍澄清，他並非中共黨員，更非黨委。有民主派的校委接納沒有足夠證據證明申作軍是黨員，但學生會仍不接受兩名副校長，會尋求法律途徑推翻有關決定；而港大校友關注組更直指，是次事件是中國將其「黨委治校」模式強硬嵌入港大，學術自由和院校自主成疑。

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在有四千多名「港大人」聯署和不同港大相關組織要求校委會延遲對兩名獲推薦的副校長人選的委任，以便進行盡職調查的情況下，校委會昨(27日)晚經討論後，仍然即場通過任命。據了解，22人的校委會以壓倒性票數通過兩人任命，兩人的任命議案分別只有學生代表李梓成一人反對申作軍及一票棄權，意味若學生會不能推翻任命決定，申作軍和宮鵬將由明年1月起履新，分管港大的研究和學術發展，任期五年。

要求延遲聘任決定的港大校友關注組，其發言人兼校董麥東榮會後表示，通過撥款，申作軍的職位可對人文學科的研究有影響，而宮鵬的職務則可對人事發揮核心影響。他續稱，二人的聘任過程是一個大政策的顯現，先是由作為校監的香港特首通過委任成員而影響校委會，再由校委會聘任的校長影響港大，令港大走向中央集權，現在更是強硬地把中國內地的黨委治校嵌入港大。他憂慮，港大將由亞洲的國際大學，變成亞洲的中國大學。

港大校長張翔在通過二人任命後向師生髮信，當中夾附申作軍的公開聲明。申表明，自2004年起在柏克萊任教，清華的系主任一職屬名譽性質，每年只會花數星期在清華，沒有參與系內日常運作。至於傳媒報道指他的名字在不同年分的清華黨委中出現，他申明，他不是中共黨員，亦非黨委，只是清華網站管理員的疏忽，之前則是錯誤地把身兼系主任的他的名字列入黨委名單，經他查詢後，清華已作出糾正。他所指的糾正，相信是指網站把他的名字從黨委名單中刪除，但清華並無作出正式澄清。

至於被指在十多年前協助時任中國科技部部長徐冠華之女徐冰入讀柏克萊以換取研究經費的宮鵬，亦發表公開聲明，否認有關指控，指那是惡意中傷徐的網上流言，並無事實根據。至於他和中國的大學的合作，是由大學安排和管理，他是無償協助。

校委會：政治聯繫不應是考慮重點

曾任教育局長的港大校委會主席李國章亦發表聲明，指校委會對兩位教授就相關議題作出的澄清表示滿意，認為所有指控皆不成立。

不過，有份開會的校委會本科生代表李梓成今(28日)早在電台節目中表示，對申作軍的解釋存疑，因為清華的公開數據顯示，2014年和17年時，申是在換屆選舉中成為黨委，而非只是一項名譽。他強調，既然申的背景有爭議，故此認為應再作盡職審查，不應實時表決。他對校委會未有聽取眾多港大持份者意見表示遺憾。

同樣有在會議中要求作進一步盡職調查但未被接納的法律學院首席講師張達明，今早在電台節目解釋為何最終投下支持票，他指出，會議上有提供更多參考資料，信納無確實證據證明申作軍是黨委或黨員，而遴選委員會經過恰當程序作出推薦，校委會不應凌駕有關程序，否則會重演港大法律學院教授陳文敏經推薦後遭校委會否決出任副校長的風波。

據了解，會上討論的主要分歧是大學應否考慮受聘人的政治聯繫，校長張翔認為，校委應以獲推薦人的學術背景和卓越成就作為考慮因素，獲大部分校委同意，其中更有個別校委表明，副校長人選是否黨委並不重要。

不過，港大學生會昨晚在會後強烈譴責校委會一意孤行通過任命，他們不會接受二人為副校長，會研究循法律途徑挑戰有關任命。學生會會長葉芷琳表示，是次副校長的遴選明顯有政治干預，是一個政治決定，令港大儼如被接管和受控，故校委會是次決定象徵港大學術自由的終結。

校委會討論期間，約有一百名港大學生響應學生會呼籲，在會場外靜坐，但未能改變校委會通過聘任申、宮二人為副校長的決定。