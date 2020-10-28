蓬佩奧指責中國是"掠奪者"越南行引起關注

正在亞洲訪問的美國國務卿蓬佩奧形容中國在斯里蘭卡的行為等同"掠奪者"。法新社報道，蓬佩奧轉往馬爾代夫訪問承諾開設美國大使館，抵制中國日益增強的影響力。蓬佩奧今天周四訪問越南引起關注。

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法新社消息，周一起自印度開始亞洲巡迴訪問的蓬佩奧，不斷嚴厲指責中國。斯里蘭卡及馬爾代夫都在印度洋海域佔據重要的戰略地理位置。兩國近年來欠下中國大筆債務，引起美國等西方國家的擔憂。

蓬佩奧周三在斯里蘭卡首都科倫坡訪問，與斯里蘭卡外長古納瓦德納舉行會談後舉行聯合記者會。蓬佩奧在會上指中國是"掠奪者", 中國與斯里蘭卡簽署的協議"侵犯當地的主權"，蓬佩奧強調，一個主權完整而強大的斯里蘭卡是美國在國際舞台重要的戰略夥伴，美國才是斯里蘭卡的"友邦"和"夥伴"。古納瓦德納則強調，斯里蘭卡是中立的國家，期望與美國及其他國家保持關係。

蓬佩奧隨後轉到馬爾代夫訪問，他承諾將在馬爾代夫開設美國大使館，因為馬爾代夫在印太地區的角色越來越重要。

越南外交部周三宣布，應越南外交部長範平明邀請，美國國務卿蓬佩奧將於29日至30日訪問越南。蓬佩奧近日在印度、斯里蘭卡訪問時不斷嚴厲批評中國，越南行勢必引發關注。

中央社援引越南政府網電子報（VGP News）報導，蓬佩奧周四起訪問越南，此行是紀念越美建交25周年。蓬佩奧是今年第3位赴越南訪問的外交部長。 蓬佩奧26日起赴亞洲訪問，一開始規畫的目的地僅有印度、斯里蘭卡、馬爾代夫和印尼4個國家，越南並未在列。直到蓬佩奧到訪越南前一天，越南官方周三下午才對外宣布這項訊息。

另據路透社報導，蓬佩奧結束印度、斯里蘭卡的訪問後，周三抵達馬爾代夫，原定29日在印尼舉行會議。 蓬佩奧此次出訪亞洲前曾向媒體表示："我確定會議中也會納入自由國度如何攜手阻擋中共威脅的討論"。

由於蓬佩奧在印度、斯里蘭卡大力抨擊中國威脅，越南做為2020年東盟輪值主席國，蓬佩奧這次訪越南是否再對中國譴責，越南又將做何回應，引起關注。

越南總理阮春福26日會見美國政商人士時重申，越南一直將美國視為首要合作夥伴之一，並希望進一步發展與美國的全面夥伴關係，尤其是在經濟，貿易和投資等領域。 阮春福還說，越南高度重視美國積極參與湄公河-美國夥伴關係。

美國目前是越南的第4大貿易夥伴，雙邊貿易自1995年越美建交以來，迄今增長170倍，2020年雙邊貿易額預計將達800億美元。但越美之間近來在貿易問題也出現爭端，美國財政部今年1月將越南等10國列入彙率操縱國觀察名單，並於10月初宣布將展開調查。 阮春福對此表示，越南的貨幣政策並非為了取得出口優勢，或支持國內生產，他呼籲美國特朗普政府就雙邊貿易失衡問題，對越南的現實情況進行更為客觀的評估。

中國外交部此前敦促美方"停止炒作所謂的中國威脅"，並表示中國是機遇而非威脅。