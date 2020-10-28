香港周五放寬限聚令 人數上限有別惹批評 質疑有政治考慮

隨着武漢肺炎疫情回穩，香港政府逐步放寬防疫措施，包括下月起豁免在中國居住港人回港時的14天強制檢疫措施，並在周五起放寬社交距離措施，但不同場合的新限制人數上限不同，食肆每枱限坐6人，但戶外的4人上限維持不變，被指是邏輯不一致，引起混亂；更有專家質疑是否應該維持戶外的4人限聚令；亦有議員認為，政府是想打壓集會而拒絕放寬限聚令。食物及衛生局局長陳肇始否認放寬限聚令的邏輯不一致。

廣告 繼續瀏覽後續

香港在過去一星期平均每天的新增感染人數是9人，且絕大部分是輸入個案，昨(27日)天更是連續第二日沒有本地個案，消息人士更透露，今天新增的武肺感染病例只有約2宗。

食衛局長陳肇始昨日公布放寬防疫措施，在社交距離措施方面，由後日的星期五起，食肆每枱人數將由現時的4人上限放寬至6人，酒吧每桌由2人放寬至4人，堂食可延長至凌晨2時，入座率由可容納人數的五成提升至七成半；不過，戶外的限聚令則維持4人。

對於港府放寬食肆限制人數但維持限聚令人數上限，身兼港府專家的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在餐廳內同枱吃飯的感染風險比戶外戴口罩為高，只放寬食肆限聚是不平衡，認為限聚令亦應放寬至6人，令兩者一致，以免市民感到混亂，他舉例說，市民在餐廳內可以6人共坐，但離開餐廳卻只能4人同行，容易造成混亂。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在電台節目中表示，當局之前已有室內外限聚人數不一致的紀錄，例如7月疫情再爆發前，室外限聚人數上限是8人，但食肆則沒有上限，他認為，當局放寬部分社交距離措施是出於經濟考慮，作出主觀判斷的行政決定，促請當局提供科學數據以支持其決定。

呼吸系統專科醫生梁子超亦批評，食肆和戶外限聚令人數上限不同是「極難理解」；他又說，現時商場、交通工具或排隊時已難以維持4人間保持1.5米的距離，質疑需否維持限聚令。

民主黨立法會議員黃碧雲認為，港府不放寬限聚令難以服眾，亦欠缺邏輯，重申港府是借疫情打壓市民的遊行集會權利。另外亦有市民致電電台節目，質疑港府是有政治考慮。

陳肇始今早在不同電台節目反駁放寬邏輯不一致的說法，指食肆等指明場所須符合一定防疫要求，例如量度體溫，且有管理者，感染風險較可控，而戶外的群眾聚集較難控制風險。她又強調，執法人員執法時會講道理，只要食客不是長時間在街上聚集，便不會觸犯法律。她強調，港府會不時按情況調整防疫措施。

港府周五放寬食肆和酒吧的社交距離限制，意味該等場所趕及月底的萬聖節多做生意，香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，放寬後餐飲生意可回升一成至一成半；而香港酒吧業協會副主席錢雋永則預計，酒吧生意將回升三成，業界會自律，盼再逐步放寬措施。