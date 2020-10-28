馬克龍宣布全法"再度封城" 但"經濟不會停滯"

法國總統馬克龍周三晚宣布，法國全境從10月30日起再度封城，包括海外領土在內，以應對新冠病毒疫情的迅猛反彈。馬克龍表示，第二波疫情無疑將比第一次疫情更加致命，但"經濟不會停滯，也不會崩潰"。

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法國面臨第二波新冠病毒嚴峻疫情。法國衛生部周三晚通報，新增確診超過36000例，新增244人死亡。法國總統馬克龍周三晚發表全國電視講話宣布，周五起再次實施全國封鎖，直至12月1日。

馬克龍表示，如果我們不採取新的應對措施，等待達到群體免疫，不出幾個月，法國將新增至少40萬人死亡。馬克龍呼籲民眾"盡量待在家中，遵守政府的規定"。馬克龍說，正如今年春季一樣，出門需要出示證明。

新的封城措施要求：酒吧、餐廳等關閉，禁止民眾來往不同地區，除購買必需品和藥物之外盡量留在家中，並將普及在家工作安排。申根地區以外的其他邊境維持關閉。各港口，機場，進入法國需進行快速檢測。學校將維持開放，大學改為網上授課。當局也允許探訪養老院及舉辦葬禮。

馬克龍表示，法國的經濟不應該停滯，也不會崩潰。封城的一個月期間，人們的"工作將繼續"。他在講話中表示，"你們可以出門工作，但如果可能，盡量普及遠程工作。"所有的公共服務部門仍然開放，工廠，政府部門等都將保持開放，但全國範圍內，酒吧，餐館，非必須的商鋪都將關閉。政府將針對個體戶，中小企業等出台一項"特殊計畫"。

馬克龍表示，全國所有地區的疫情都處於警戒水平，病毒傳播的速度比預期快，但政府同時要保護經濟。馬克龍希望新的限制措施可以使單日新增確診病例回落到日增5000例的水平。

馬克龍表示，我們將掌控疫情的蔓延程度，政府將在15天內檢視成效，如果疫情有所改善，將允許商店重開，特別是在聖誕節前這段重要的時期。馬克龍新的舉措能遏制疫情，法國人能合家歡慶聖誕新年。