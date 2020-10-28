麻生太郎：香港吸引力流失　日本研設銀行業經濟特區

繼日本首相菅義偉聲言推動日本成為國際金融中心後，日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，中國令香港失去作為國際金融中心的吸引力，日本應藉此機會研究為全球銀行業務設立經濟特區。

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麻生太郎昨 (27 日)在內閣會議後的記者會上表示，如果日本希望在全球金融領域獲得更多業務，便需要鼓勵更廣泛地使用英語，淘汰在文件上實物蓋章的傳統做法，並調整針對外國工人的各種規定，以振興日本市場。

他沒有正面響應日後能否取代香港，只是說，亞洲的金融據點必需轉移到開放及透明的地點，而「目光正向著日本」。

彭博通訊社引述SMBC日興證券經濟師Koya Miyamae指，日本過去為建立金融特區促進增長的努力不夠集中，但有關措施在香港失去吸引力時變得有效。他建議，日本需要透過減稅等措施，吸引企業撤離香港，轉投日本。