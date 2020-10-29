中共19屆五中全會閉幕 接班人還沒影

中共19屆五中全會今天10月29日在北京閉幕，會議通過了十四.五經濟社會發展規畫，但沒有透露任何中共下屆接班人的信息。

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中共19屆五中全會在召開四天後於今天10月29日在北京閉幕。這次會議通過了第十四個中國經濟社會發展的5年規畫。但外界非常關注的習近平接班人是誰卻沒有透出半點信息。此前有分析預測，按中共慣例程序，會在這屆五中全會上，讓下個十年的中共接班人脫穎而出，躋身中共中央政治局。

據新華社報道，出席這次全會的有198個中央委員，166個候補中央委員。中紀委常委和有關方面負責人列席會議。中共19大代表的部分基層官員和專家學者也列席會議。

據中國官媒消息，五中全會聽取和討論了習近平代表中央政治局作的工作報告，並通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標的建議》。

五中全會預計中國今年2020年GDP突破100萬億元人民幣，且高度評價了“全面建成小康社會”取得的決定性成就。沒提之前李克強總理透露的月收入只有一千元的6億中國人口。

中共19屆五中全會的公報指出，十四五時期的主要目標是重點發展“實體經濟”，建設“製造強國”、“品質強國”、“網路強國”、“數位中國”，推進產業基礎“高級化”、“產業鏈”現代化，提高經濟品質效益和核心競爭力。

五中全會公告最後提到要保持港澳長期繁榮穩定，推進台海兩岸關係和平發展和祖國統一，並承諾，要積極營造“外部環境”，推動構建“新型國際關係”和“人類命運共同體”。