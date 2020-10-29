新華300員工將停職留薪至少三個月 旅行社料陸續有來 香港失業率料再升

香港旅遊業受疫情的衝擊加劇，繼國泰航空早前削減約8500個職位後，新華旅遊亦要求所有員工今(29日)天決定，是否接受由12月起停薪留職至少三個月，估計受影響員工約300人。

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旅遊業界和工會預料，短期內會有八至十間旅行社仿效，而由於前景不明，業界更可能出現裁員及結業潮，令年底的失業率持續攀升。武漢肺炎持續快一年，早前已令數間小型旅行社結業，大型旅行社則以要求員工放取無薪假應對，並因此享有港府的「保就業」津貼，在不解僱員工的前提下，獲取港府五成薪金津貼，但有關計畫將於11月底結束。結束前夕，曾領取667萬港元以確保不解僱297名員工的新華旅遊，在27日向員工發出內部電郵，指行業復蘇遙遙無期，公司陷入嚴重困境，無力應付龐大薪金及租金開支，惟有要求員工停薪留職，首階段由12月至明年2月28日，並於2月檢討，若有需要，將由明年3月至5月繼續實行第二階段的停薪留職安排。

香港旅遊業外游領隊及導遊工會主席湯劍生今(29日)早在電台節目表示，相信若無額外附加條件，大部分員工會願意接受安排，因為現在反正已在放取無薪假，亦不可能轉職其他旅行社。據他了解，未來兩日將有兩至三間較大型的旅行社仿效新華，預料涉及超過1000人。

另外，旅遊業議會主席黃進達亦在電台節目表示，年初至今倒閉旅行社數目較去年多，在旅遊業「冰封」半年的情況下，不少旅行社已實行節流，新華旅遊停薪留職不會是單一事件，當「保就業」計畫下月完結時，會有更多公司考慮停薪留職或裁員，促請港府推出特別措施支持業界。

縱橫游常務董事袁振寧更估計，會有八至十間大型旅行社推出無薪假或裁員，而該公司自3月起已開始網購業務，近期亦推出本地游開源，預料可填補一成收入，會繼續要求部分人放取無薪假渡過困境，無意要求員工停薪留職。

中文大學商學院高級講師李兆波指出，停薪留職較大裁員好，亦方便日後旅行社重新起動，但在沒有第三期「保就業」津貼和本地游補助有限的情況下，旅遊業界會出現結業潮。

香港6至8月失業率維持在6.1 %，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，這是「保就業」計畫的功效，但即使計畫持續，不少企業亦會因經濟環境差而結業，部分企業亦會裁員，預計年底的失業率會較現在高。