百年英資太古洽售香港百億商廈 惹撤資疑雲 集團重申心繫香港

在港有150年歷史的英資太古集團，旗下地產公司正洽售位於太古城的甲級商廈，市傳涉及金額約100億港元(下同，摺合約11億歐元)。由於這是該集團兩年內三度出售商廈，成交將令款項增至近300億元，加上集團因旗下國泰航空公司在反修例運動中的表現而與北京關係一度緊張，市場憂慮太古是否正在改變長期投資策略；但太古地產兩度表態，聲稱心繫香港，持續投資香港的長遠策略不變，出售非核心資產所得資金將用於發展其他在建項目或投資新項目。

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太古地產昨(28日)公布，正就洽售太古城中心1座的多層辦公樓的權益進行商討，未達成協議。市場流傳，其中一名洽購買家是基彙資本，該公司早年已先後購入多項目太古地產的商廈物業。

數據顯示，獲洽購的商廈，21層樓層的總樓面近63萬平方呎，於香港回歸時的1997年落成，截至今年6月底，租用率約94%，較去年底下跌約6個百分點。

太古地產近年接連出售持有的港島東物業，如2018年以150億出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢；2019年，太古再售出北角英皇道625號全幢商廈，成交價47.5億元。兩項交易共涉款197.5億元。另外，太古正為持有逾40年的太古城車位分拆出售招標，涉款約6.9億元，將於下周一截標。

太古分次出售其在港島東有逾40年歷史的旗艦物業，加上去年反修例運動期間，集團旗下國泰僱員被指支持運動，太古主席施銘倫更因此要赴京解畫，其後便出現撤換國泰高層事件，集中營運中國內地航線的港龍航空公司更在疫情打擊經濟的情況下被結業，國泰亦大量裁員，以致今次洽售太古城一期令撤資論甚囂塵上。太古地產發言人的聲明無阻太古系股價下跌，昨晚收市時，太古集團和太古地產的股價分別下跌0.27%和0.24%。

太古地產發言人傍晚再度表態，重申公司心繫香港，將持續積極投資及拓展香港市場，此長遠策略堅定不變。而在中午時，發言人已表明，近年出售部分非核心資產，符合公司長遠增長的策略，提供機遇讓資金流轉，以發展在建項目、投資新項目及繼續拓展核心資產，包括太古坊及太古廣場小區，另亦發展多個新住宅項目。

翻查紀錄，該集團近年在港島東仍有新建商廈落成，於2018年落成的太古坊1座，寫字樓總樓面逾101萬方呎，太古坊2座預計2022年落成，提供約100萬方呎樓面。

市場對太古的行動眾說紛紜，有說反映太古在前景不明的情況下會逐步「走貨」，為撤資作準備；但亦有地產人士相信，以太古仍有新項目投資和上述洽售項目並非賤價出售為由，相信太古發言人的聲明內容。