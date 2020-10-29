總統大選在即 美國經濟第三季度歷史性暴增33.1%

距離美國總統大選還剩五天之際，傳出美國經濟強勁增長的消息。美國商務部周四公布的數據顯示，美國第三季度GDP歷史性猛增33.1%，創下70年之最。

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法新社引述專家分析，這一經濟大幅度增長意味着美國正在走出經濟衰退，美國經濟恢復增長，推動經濟猛增的助力與聯邦政府因新冠疫情而向美國家庭和企業提供慷慨援助有重大關係，但目前大部分援助已經到期。

美國商務部周四公布的報告顯示，在第二季度因新冠疫情經濟大幅萎縮之後，7月-九月，美國經濟年率增長高達33.1%，與上季度環比增長7.4%，為前所未見的歷史性增長。消費是這一經濟增長的主要動力，猛增40.7%。家庭購買新汽車增加17%，房屋設備增加12%，醫用花費增加18%，購買成衣猛增27.2%。

法新社援引經濟研究諮詢公司“萬神殿宏觀分析” (Pantheon Macroeconomics) 首席經濟學家伊恩·謝潑德森分析，在因疫情襲擊導致數百萬人留在家中無法工作的情況下，這一經濟增長體現了預算政策的強大力量。

美國第三季度財富創造水平高達16.7%，打破了1950年第一季度創下的最高紀錄。不過，美國GDP的統計方式與西方其他一些發達國家比如歐盟使用的方式不同，因此兩者之間很難進行比較。如果採用法國的統計方式，美國在第二季度經濟下跌9%之後，第三季度的經濟增長應為7.4%。

經濟分析人士表示，美國未來月份出現同樣的巨幅增長並不容易，經濟增長節奏不僅取決於新冠疫情的走向，尤其取決於美國政府能否推出大規模經濟振興計畫，這一在國會討論的計畫目前因等待選舉結果而陷入僵局。

經濟狂增，但專家認為，新冠疫情在美國造成的創傷仍然需要大約一年的時間才能癒合。

第三季度經濟猛增的數據立即被美國總統特朗普用來支持他的政府的功績，特朗普發推稱讚：“這是美國最偉大最強勁的增長率”，他保證“明年會更棒!”

特朗普對第三季度經濟增長數據在11月3日投票選舉前公佈於眾非常興奮，乘機諷刺在民調中領先的民主黨總統候選人拜登：“睡不醒的拜登再加上他的大幅增稅計畫，會殺死一切的!“

另據美國勞工部周四公布的數據，美國每周註冊失業人數繼續下降。