習近平預備長期執政 中共五中全會為何不明說

中共五中全會悄悄開了幾日後，發出了一個公報。公報一如既往先總結習核心領導下取得的成就，但結語似曾相識：“社會主義中國以更加雄偉的身姿屹立與世界東方”，可能只是比毛時代的同類表述多了“更加”兩字。

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公報中有一點卻引起許多觀察人士的注意，這就是中共五中全會破格提出來一個二零三五年遠景目標。這個目標很誘人，到那時候，中國綜合國力大幅躍升，進入創新型國家前列，中國將建成文化強國，教育強國、人才強國、體育強國、健康強國等等。

遠景中有一句話破費思索，到2035年，中國將“基本建成法治國家、法治政府、法治社會”。這不會是給現在的政府還不是一個“法治政府”，現在的中國社會還不是一個“法治社會”，現在的中國更談不上是一個“法治國家”道歉吧？很難想象這是中共五中全會對習近平掌權以來，打壓人權，法治全面倒退的某種暗示。但是，中共五中全會公告提出這樣一個法治中國的遠景，到底想說什麼？

這個遠景講的是一個“美麗中國”的迷人故事，實現或者不能實現，十五年後再說，不少中國問題專家以為，從2035年基本實現現代化這一目標下面，可能掩藏着習近平個人的遠景目標---長期執政。

中共中央黨校前副校長李君如對中新社這樣解釋2035年遠景目標，這一年份的重要性在於要“基本實現現代化”，而“貫穿始終的就是習近平總書記的一個思路，要從‘有沒有’轉向‘好不好’，把美好生活作為我們的奮鬥目標。”

這一表述把習近平描述為一個將在未來讓中國發生質變的“聖人”。但是，從習近平今天統治中國的手段看，就是把中國視為自己的“江山”，將其牢牢地統治在他領導的中共之下，然後按照這個黨的願望，實現偉大復興，完成中國夢，成為全球超強。這一思路裡面，很難找到人權的、民主的，法治的，個人獲致自由的一些普世價值的因素，而是一個帝王要建立“豐功偉業”的野心，在建立這一業績過程中，一切在所不辭，人民的感覺和處境並不重要。

中共五中全會公報的結尾重申：“實現‘十四五’規畫和2035年遠景目標，必須堅持黨的全面領導”，也就是說，即便到了2035年實現習近平眼中的“美麗中國”那一天，中國還將是一個黨國，一個一黨專制的國家。公報最後一句要求全黨全國各族人民緊密團結在習近平同志為核心的黨中央周圍，奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利，更是點出了這個國家不僅是黨國，而且是“習天下”，習近平一人獨裁，中國的現代化全部繫於習近平身上。

有觀察者指出，雖然習近平通過修憲，廢除國家主席任期制，為自己長期執政製造基礎，但是，無論中共中央還是習近平本人，從來也沒有正面論述過習近平長期執政的好處，而是通過各種方式，一步步強化某種認知，比如把習思想寫入黨章，在黨代會上強調對領袖的“絕對忠誠”，一切黨內外可能的批評都被視為”妄議中央“，高級官員私底下議論習近平有可能被指為”兩面人“，把對習近平的“兩個擁護”寫在所有的中共中央文件上，製造一個國家一個領袖的神話氛圍。習近平在牢牢掌控黨內所有權力後，宣傳機器全力以赴，向全中國宣傳一個可以實現的中華民族全面復興的偉大領袖的神話。

一個國家好像就只有這麼一個領袖，可是在公開層面上，不說多做，19大廢除後鄧時代“隔代指定接班人“的黨規，接下來修憲廢除國家主席任期制。現在，把一個緊密團結在習近平周圍去實現的遠景目標明確化，讓習近平延續統治自然而然順理成章。

既然習近平要長期執政，為什麼不能講明呢？乾脆堵死“小道消息”滿天飛的渠道？中共五中全會前，“中國數據時代”10月22日公布一份中共宣傳主管機構給媒體下達的五中全會宣傳指令，對網絡宣傳管控提出了異常詳細的要求：包括不能“炒作高層內鬥，二十大人事布局，下屆領導班子，確立接班人的信息“，“攻擊、調侃領導人及重要講話的有害信息“，嚴防針對國家領導人的政治謠言等等。

權力如此強大，為什麼忌憚網絡議論這些內容呢？有分析指出，在鄧小平廢除國家領導人終身制之後，習近平在二十一世紀二十年代要長期執政，即便在中共內部也存在着一個“合法性“的認知問題，首先，一人長期獨裁，等於徹底堵死了中共內部的糾錯機制，存在着讓黨全體陷入末路的巨大風險；其次是習的光環不夠，為什麼必須是習近平才能長期執政，習比他的前任更需要長期執政的理由是什麼？毛澤東長期執政到了晚年，差點把中國引向崩潰，但 “開國領袖”老年昏聵，躺在床上，可以繼續當主席，習近平不可以同日而語，從廢除國家主席任期制之後，習和他的親信一直在尋找一個習長期執政的理由，為中共二十大破例延期執政準備好說辭，只要二十大習的權力順利延續，以後就順理成章了。

隨着中共二十大臨近，習近平長期執政進程啟動，中共宣傳部門也就更加需要控制有關涉及接班人、習派，內鬥以及二十大人事布局的種種“政治謠言“。