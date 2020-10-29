蓬佩奧呼籲港府立即釋放鍾翰林等3名被捕人士

香港警方日前依違反港區國安法，逮捕前香港"學生動源"召集人鍾翰林等3名港人。美國國務卿蓬佩奧周四發表聲明，對此予以強烈 譴責，並敦促香港當局立即釋放在押人士。

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香港警方27日拘捕鍾翰林、何忻諾與陳渭賢3名前學生動源成員，指他們違反港區維護國家安全法。19歲的鐘翰林29日上午出庭，被控一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪，申請交保外出也被拒。

美國國務卿蓬佩奧周四發表聲明，強烈譴責港府拘捕3名學生民運人士，並呼籲立即釋放在押人士。蓬佩奧表示，受中國當局控制的港府持續扼殺異議聲音、壓制民意，並為了政治目的動用警力。

蓬佩奧批評，北京違背1984年發表的"中英聯合聲明"，中共也聯合他們在香港的代理人，摧殘香港自治及其對人權的尊重，壓制和平集會與言論自由。蓬佩奧重申，"美國與香港人民站在一起"。