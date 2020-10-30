五中全會：淺談港澳不提「一國兩制」和台灣 重「備戰」定2027建軍目標惹關注

中共召開了為期四天的秘密會議，為下一個十年設定了改革議程，試圖在實現突破性的三十年擴張後推動更可持續的增長。

在北京不斷收緊對香港管治和台海兩岸關係緊張的情況下，中共第十九屆五中全會的公報，有關港澳台的比例較前大幅下降，只有寥寥28字，且不再提「一國兩制」和「台灣」；反而首次訂定，要確保2027年實現建軍百年奮鬥目標，惹來針對台氿動武的猜疑。

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一連四日的五中全會昨(30日)午閉幕，逾六千字的公報中，只在倒數第二段大談團結船種力量來維持中國共產黨領導時，以兩句共28字談及港澳台：「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，而且沒有直接點名「台灣」。有關方式，顯然只是旁及港澳，而比重亦遠較四中全會公報以整段148字談香港、澳門及台灣為低。更令人注目的是，「四中」三次強調作為「實現祖國和平統一的一項重要制度」的「一國兩制」，在五中全會公報中不再被提起。

即使與五年前的十八屆五中全會公報相比，昨天結束的「五中」，港澳台部分亦是少得令人側目。2015年時，公報以「全會提出」的方式談及港澳台，在95字中強調深化對三地的合作發展，令台灣人民受益，調子是釋放善意。

熟悉中國事務的評論員劉銳紹表示，五中全會的公報只有一句提及港澳，幅篇較去年的四中全會和5年前的十八屆五中全會都要少，亦未有提及「一國兩制」，反映香港的地位在中國眼中，特別是中全會當中，已微不足道。他又補充，亦有可能是去年對香港提出的工作仍未完成，故今次不再重複。

另外，公報亦以整段談及加快國防和軍隊現代化，明確提出要全面加強「練兵備戰」，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，「確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標」。公報又指出，要促進國防實力和經濟實力同步提升，推動重點區域和領域，以及新興領域協調發展。

對於中共首次在全會公報中提及2027年的建軍目標，中國政治學者陳道銀接受香港電台訪問時，形容為公報的最大亮點，認為中共首次在黨的政治公報中為強軍目標定下時間表，是總書記習近平提出的第三個百年目標，期望屆時將中國軍隊提升至世界一流水平，屆時，在武統台灣一事上，便可以不在乎美國因素。他不排除2027年也是習近平為武統台灣定出的時間表，屆時亦是中共二十一大的舉行之年，習可能想借第三個百年目標的實現來加強權威，羸得支持，爭取繼續連任。

不過，台灣淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲不同意有關說法，他對台灣《蘋果日報》指出，陳道銀的說法，純粹是中共對內的政治宣傳手段，目的是要試圖轉移內部視線，不能視為中共統一台灣的時間表。他解釋，當前中國飽受疫情和災情影響，加上中美貿易戰，中國內部積累不少不滿，此次五中全會的說法，明顯欲轉移視線。