拉布不敵彈弓手 立會通過放寬外資擁媒體 民主派憂更易染紅 官稱增競爭力

立法會民主派以拉布方式拖延有爭議法案的通過，但建制派議員謝偉銓趁民主派議員不在席時，臨時撤銷發言，以致會議實時進入官員總結環節，令外資可以擁有香港媒體。當局指，放寬持牌限制可以增加業界的競爭力，但民主派議員則憂慮，以香港現時的情況，外資多為中國紅色資本，憂慮媒體染紅情況會更為嚴重。

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根據未修訂的廣播及電訊條例，電子傳媒的牌照持有人須為香港永久居民，以確保媒體節目照顧本地人利益；另外，亦禁止港人同時成為不同媒體的持有人，以免出現跨媒體壟斷，有關規定令曾是上海中宣部要員的黎瑞剛，不能直接或公然以大股東身分操控香港電視廣播有限公司(TVB)，但昨(29日)天通過的修訂，將放寬外資對本地電視台擁有權和跨媒體持牌人的限制，並刪除本地免費電視節目服務持牌人，必須為非附屬公司的規定，容許更多人合資格成為本地電視台及電台的持牌人。

商務及經濟發展局長邱騰華在立法會上指出，法案旨在為傳統廣播媒體「拆牆鬆綁」，放寬持牌限制，增加業界的競爭力，應對日益蓬勃的網上媒體。他回應民主派憂慮修例將增加紅色資金入主本地媒體的機會時強調，修例只是在持股權比例上作出輕微調整，並非大幅放寬外資控制權的張制。

不過，信息科技界議員莫乃光認為，所謂「拆牆鬆綁」的建議，可能帶來其他問題，因為不同投資者及財團過往已千方百計繞過法例，避開監管，令法例猶如「無牙老虎」，修訂草案更令法例「剝埋棚牙」；至於放寬外資擁有權，他指出，近年香港發展方向只有「紅色資本」，不會有外資，擔心這會改變節目方向，降低節目質素和新聞自由。

不過，建制派的民建聯議員葛佩帆支持修例，她說，隨着多媒體興起，免費電視的經營環境漸趨困難，放寬對投資者的限制是與時並進，但她同時要求港府修例，規管網上媒體，指網上信息泛濫，充斥假新聞，會影響市民觀點，關乎國家安全。

建製成功突襲後拍枱歡呼

昨日通過的《廣播及電訊法例修訂條例草案》是立法會一天之內通過的第二條政府法案，立法會能在大半天通過此法案，緣於在二讀階段時，原本輪候發言的謝偉銓，眼見所有民主派議員不在席，臨時撤銷發言，令排在他之後發言的民主黨議員尹兆堅未及返回議事廳發言，令二讀辯論階段提早結束，此舉令在席建制派拍枱歡呼。

臨時撤銷發言的謝偉銓表示，原本準備了三頁講稿，但不滿民主派提出點算人數，卻全數離開會議廳。

在過去一連兩天的立法會大會，民主派多次要求點算人數及輪流發言來拖延草案的通過，單是昨天，便11次要求點算會議法定人數，費時逾2小時。及至下午，大會主席梁君彥宣布為議員發言時間畫線，聲言有憲制責任確保議會在合理時間內審議法案，在尊重議員發言權利及議會有效運作之間取得平衡。

同日較早前獲通過的法案是《2019年漁業保護（修訂）條例草案》，草案刊憲生效後，漁農自然護理署署長可酌情處理不符合現行規定的本地漁船登記申請個案，即在2012年6月15日前未領有牌照者亦可提出牌照申請。