日本下調前往中國等11個國家和地區的新冠危險信息水平

10月30日，日本外務大臣茂木敏充在閣僚會議後的記者會上表示：針對新型冠狀病毒感染症，決定將中國和韓國等11個國家和地域，從現在 “水平3”的“停止前往勸告”，下降到新型冠狀病毒感染症危險信息為“水平2”，也就是不緊要不着急的事情不要前往。

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這11個國家和地區是韓國、新加坡、泰國、台灣、中國大陸、香港、澳門、文萊、越南、澳大利亞、新西蘭。

日本政府曾針對世界上的159個國家和地域，勸告日本人不要前往，也基本拒絕這些國家和地區的外國人入境。而日本政府在7月決定，將緩和與16個國家和地區之間商貿人員往來的限制，這16個國家和地區為越南、泰國、澳大利亞和新西蘭、中國大陸、韓國、台灣、柬埔寨、新加坡、香港、澳門、文萊、馬來西亞、緬甸、蒙古和老撾，在7月末，與越南等7個國家和地區之間的商貿人員的重新往來已經開始。

目前，日中兩國政府已開始協調恢複目前因新型冠狀病毒疫情而限制的商務相關人士往來，包括出差等短期逗留者和派駐人員等長期逗留者，此次將討論恢復這兩方面的人員往來。日方希望在相互確認新冠病毒檢測有效性等的基礎上，儘快恢復商務人員往來。

短期逗留的機制是僅限商務相關人士的“商務通道”，若在入境時提交新冠病毒檢測陰性證明和在日活動計畫書，即使處於14天隔離期間內，也可以在限定的行動範圍內開展經濟活動。長期逗留的機制將維持14天隔離措施。日本政府相關人士還在10月22日透露，政府已開始協調有條件允許72小時以內“超短期”商務目的的入境，屆時將免除14天的隔離。

茂木外相表示：“現在新型冠狀肺炎雖然在歐美和南亞感染正在擴大,不過，另一方面出現狀況正在安定化的國家和地域。根據各地的感染狀況，下調危險度，以滿足商務需求等。

另一方面，由於緬甸和約旦感染急速擴大，新型冠狀病毒感染症危險信息從“水平2”上升到“水平3”。