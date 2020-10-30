香港治安排名由全球前五暴跌至82位 中國升至第三

經歷大半年反對修訂逃犯條例運動及警暴的香港，在一項全球治安指數排名中，由全球的第五位，懸崖式暴跌至去年的第82位，與西非的布基納法索（Burkina Faso）相若；另一方面，自由空間日益收緊的中國，治安排名由之前的第十位，上升至去年的第三位。

廣告 繼續瀏覽後續

美國民調機構蓋洛普（Gallup）去年訪問17.5萬名來自144個國家和地區的15歲以上居民，按受訪者對當地警察的信心、對自身安全的感受以及受訪前過去一年中的盜竊、人身傷害或搶劫案件宗數比率，以100分為滿分的綜合評分訂出排名，並於27日發布2019年的治安指數。

根據報告，治安最好的頭三位均屬威權國家，依次是新加坡(97分)、土庫曼(97分)及中國(94分)。不過，中國這個由2018年的第十位(88分)上升至去年的成果，並沒有包括新疆和西藏這兩個被指人權受北京打壓的地區。至於餘下的頭十位國家依次是冰島、科威特、挪威、奧地利、瑞士、烏茲別克以及阿聯酋。

另外，治安最差的五個國家，分別是南非、利比亞、委內瑞拉、加蓬和阿富汗。其中阿富汗僅為43分，連續第二年排在榜末。美國的得分為85分，排名第三十六位，與愛爾蘭、法國和瑞典持平，高於全球平均水平。

香港方面，蓋洛普於去年8至10月，即反修例運動高峰期時，訪問了1004名港人，結果，得分只有76分，較2018年時的91分大減，以致排名亦由2018年的第五位，暴跌至八十二位，排名較同樣有社會運動的白羅斯更低。結果令香港成為90個得分低於82分平均分的國家或地區之一。

香港民主黨立法會議員林卓廷和公民黨黨魁楊岳橋把結果歸咎於港府對人民在反修例運動表達的要求聽而不聞，反以警暴鎮壓，又用法律打壓市民自由，這都會令港人對警察和治安把關者的信心下降，以致指數暴跌；曾為保安局長的建制派議員葉劉淑儀則持不同意見，她認為，這是香港整體罪案大幅上升的寫照，而當局的執法雖惹來部分市民不滿，但示威者的暴力行為亦是治安轉差的成因，另外就是經濟轉差對致更多的搶劫和騙案。

在去年6月起的反修例運動中，警方使用大量武器，包括髮射逾1.6萬發催淚彈、逾1.01萬發橡膠子彈、2033輪布袋彈及1885發海棉彈。同期，警方拘捕了10144人，對2285人作出檢控，當中主要指示良者參與暴動、非法集結和藏有攻擊性武器。

另外，蓋洛普又在調查中新增「獨走夜路仍覺安全」指數，前四名分別是新加坡、土庫曼、挪威和阿聯酋，中國則排名第五，得分比科威特、斯洛文尼亞、塔吉克、丹麥為高。至於名列倒數五位的，則分別是利比利亞、南非、委內瑞拉、加蓬和阿富汗。