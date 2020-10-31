約翰遜宣布 英國再次實施一個月的全面封鎖措施

英國首相約翰遜周六宣布，英國下周四起到12月2日再次實施一個月的全面封鎖措施，應對日益嚴峻的新冠疫情。英國新增確診21000例，累計感染突破100萬例。歐洲其他國家地區疫情持續惡化，奧地利再次封城，希臘則宣布部分封鎖措施。德國新增1.9萬例確診，波蘭單日確診破2萬創新高。

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法新社報道，約翰遜周六在記者會上宣布，英格蘭地區周四起再次實施封城措施。自下周四零時開始的封鎖措施生效期間，餐廳和酒吧只可以提供外賣服務，非必要商店必須關閉，健身房、娛樂等設施一律暫停營業，民眾如果無特別需要必須留在家中。但與年初封鎖不同，學校將保持開放。

約翰遜表示，病毒傳播比預期的要快，我們別無選擇，必須立即行動，否則醫療系統將不勝負荷，每天可能有幾千人死亡。約翰遜並表示，今年的聖誕可能會不同以往，但他真誠希望憑藉這些措施節日期間能夠容許家庭聚會。 此次封城措施不包括蘇格蘭，威爾士及北愛爾蘭。

英國在過去24小時新增確診2萬1千9百多例，累計確診101萬1千6百多例；單日新增326人死亡，累計超過4萬6千人死亡。

而歐洲其他國家地區疫情持續惡化，奧地利再次封城，希臘擴大宵禁令範圍。

奧地利首相舒爾茨周六宣布，在實施宵禁的同時再次採取封鎖措施。下周二開始，每日"晚8朝6"宵禁，餐廳、酒吧及咖啡室只允許提供外賣，酒店只可以接待商務旅客，學校改以視頻遠程授課，封鎖措施將會持續到11月底。

擁有880萬人口的奧地利單日新增確診超過5000例，而在10月初，每日確診1000例，累計死亡1109例。奧地利各地醫院已經人滿為患。

希臘總理米佐塔基斯宣布，下周二起實施部分封城措施。餐館酒吧關閉，娛樂場所和體育設施也停止營業。持續一個月的封鎖措施伴隨晚間宵禁。不過，米佐塔基斯表示，二次封鎖與今年春季不同，學校，酒店，理髮館及超市仍然開放，但大學必須進行遠程教學，私營企業要實現50%的遠程工作。

另據德國衛生部門周六公布數據，德國24小時內新增1萬9059人確診，累計達51萬8753人例。 德國聯邦衛生部數據顯示，新增死亡103人，累計1萬452人。

另外，波蘭周六通報，新增2萬1897例確診病例，創下單日新高。