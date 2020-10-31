美國超過9000萬選民提前投票

美國大選投票日進入倒計時，爭取連任的總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，在選前最後一個周末在關鍵搖擺州賓夕法尼亞和密歇根州加緊拉票。目前已有超過9000萬選民提前投票。

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據佛羅里達大學"美國選舉計畫"統計，已有9000萬選民提前投票，約為2016年大選總數的65%。提前投票盛況空前，反映出選民對共和黨籍總統特朗普與民主黨對手拜登角逐白宮總統之位的關注，一些選民也希望避開大選日當天人潮過於擁擠，及感染病毒的風險。大量選民透過郵寄投票或親自前往投票所提前投票。

專家估計，這次大選的投票總人數將可能大大超越2016年的1億3800萬人，而4年前僅4700萬人在大選投票開始前提前投票。

美國大選投票日進入倒計時，爭取連任的總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，在選前最後一個周末在關鍵搖擺州賓夕法尼亞和密歇根州加緊拉票。

特朗普周六在賓夕法尼亞接連舉行四場競選集會。特朗普向他的支持者表示，"國家將實現美國夢"。特朗普在一場集會上，還嘲諷拜登只會說新冠病毒的事，除此之外別無新意。特朗普表示，美國距大規模分發新冠疫苗只剩幾周之遙。

拜登周六在密歇根州首次聯同前總統奧巴馬一同拉票。奧巴馬向群眾表示，大家可以選擇"改變"，選擇一個更好的美國，他表示拜登會將疫情控制住。拜登則發推文攻擊特朗普應對疫情不利說，"特朗普總統拿不出應對疫情的計畫。他放棄了你們和你們的家庭。他只會讓我們在23萬死亡數字面前變得麻木。"