鍾南山：中國暴發第二波疫情可能性很低 希望能活到2035年

中國工程院院士鍾南山近日頻頻出席活動，並對新冠疫情發展和其個人看法作出多次發言。

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鍾南山10月31日在出席某活動時發言稱，“我不認為中國今年底還會有(第二波疫情)，現在每次零星發作時間越來越短，只要採取這樣的辦法，中國不會出現第一波幾萬人感染的情況。”他還在星期五參加另一活動時通過視頻發言指，從全球來看，第二波新冠肺炎疫情實際上已經開始，現在隨着天氣的變冷，特別是北半球情況會加重。他亦稱，按照現在中國防控的制度以及執行強度，不認為第二波新冠肺炎疫情會在中國暴發。

鍾南山在星期六的講話中引用了一組數字：“新冠肺炎中國患病的平均人數每100萬人只有3人，但是在美國每100萬人有500人”。他稱，“我們積累了非常寶貴的經驗。中央採取在震中集中封堵、在外圍群防群控的上游防控戰略，這是我們取得決定性勝利的關鍵。” 他續稱，“目前中國的環境是非常安全，來之不易。”但鍾南山同時提醒，中國大概有8次散發病例，不過時間越來越短。他說，這個情況以後還是會有，所以我們的防疫措施和做法不能松。

鍾南山表示，在抗擊新冠疫情過程中，醫務人員通過9個多月的表現，在社會上已經樹立了“醫務人員是新時期最可愛的人”、“最美逆行者”的形象。“這句話不是隨便說的。中國的醫務人員從來絕大多數都是白衣天使，這沒有變，無論是對待突發性的公共衛生事件，還是日常對待疾病，都是沒有變。” 鍾南山說。

同樣在周六的活動上，現年84歲的鐘南山還緊跟政治時事說，“人民的安全是國家安全的基石，人類的健康是社會文明進步的基礎。剛剛開完的十九屆五中全會提出了到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，我希望我能活到那時候。”他稱，“讓我們大家熱心參加公益活動，希望大家共同努力，為實現健康中國和2035年遠景目標共同奮鬥。”