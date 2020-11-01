三峽工程悄悄通過驗收 北京為何冷處理“世紀工程”

中國水利部、國家發展改革委周日宣布，三峽工程完成整體竣工驗收。詭異的是，這一涉及水庫、發電站多項建設的長江三峽水利樞紐公車，為何在開工26年後的今天才宣布“三峽工程建設任務全部完成”？今天夏天長江洪水泛濫時，三峽上游的重慶遭倒灌，下游的武漢遭水淹，三峽庫區的泄洪功能以及大壩的安全性能再度遭到廣泛質疑。當年高調開工，高調截流，如今這一“世紀工程”靜悄悄“通過驗收”，不見領導人蹤影。

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根據官媒新華社的報道，官方的驗收結論是 ，三峽工程建設任務全面完成，工程品質滿足規程規範和設計要求，總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益全面發揮。

針對外界廣泛質疑的三峽蓄水排水能力，官媒報道特彆強調，今年汛期三峽水庫出現建庫以來最大入庫洪峰流量75000立方米每秒，“力挽狂瀾”，“與長江中下游其他水庫聯手築起‘銅牆鐵壁’”，攔蓄削減洪峰，“極大減輕了長江中下游地區防洪能力”。

官媒形容三峽水庫“銅牆鐵壁”，顯然是針對外界流傳的“三峽大壩出現變形”三峽大壩是否牢固的回應，但特意舉出今年夏季長江汛期洪水泛濫的例子，似乎迴避了一些尖銳的針對三峽庫區排洪防洪能力的懷疑。今年6月底長江爆發特大洪水，三峽大壩水位超高泄洪，給武漢等中下游一些列城市造成巨大壓力。7月2日，長江一號洪水已在上游形成，頓使三峽水庫入庫流量激增到每妙5.3萬立方米，儘管三峽大壩已於29日開啟兩個泄洪孔，加大下瀉流量，三峽庫區水位再破限制水位近兩米。三峽大壩上游重慶下游武漢，形勢嚴峻。7月12日，鄱陽湖湖區紅色預警，江西告急，武漢觀江亭已被洪水淹沒只露出頂部，漢口、武昌、漢陽江灘實行封閉管理。社交網絡議論紛紛，三峽大壩連日全力泄洪，是否加重了整個長江流域洪水泛濫？

驗收報告特別提到修建水庫是巨大的居民搬遷以及歷史文物保護工程。三峽工程建設迫使當地大量當地居民搬遷，共搬遷安置城鄉移民131萬多人，同時導致眾多歷史古跡、古城被淹沒，造成嚴重的人文環境破壞，這一被一些批評人士稱之為“人道災難“環境災難””的超級人口遷徙工程也獲至官方完全正面評價，驗收報告稱，移民生產狀況顯著改善，“移民遷建區地質環境總體安全，庫區生態環境質量總體良好。”

報道稱三峽電站是全球總裝機容量最大的水電站，1994年正式動工興建，2003年開始蓄水發電，2009年全部完工，截至今年8月底，三峽工程累計發電大13541億千瓦時。

爭議不斷

三峽工程拖至今日才被全面驗收，說起來這一被前總理李鵬強力推上馬的“世紀工程”，自提出之日起反對聲爭議聲不斷，堅決反對三峽工程上馬的中國著名水利專家黃萬里在1986年1月撰寫的『論長江三峽建高壩的可行性』一文中分析三峽大壩建成後的隱患：一旦建成三峽高壩並蓄水，長江重慶段水位將變得十分平緩，上游運移近長江的石沙將沉積下來，堵塞重慶港，斷絕航道，而且會在洪水到來時擡高水位，從而淹沒低窪地區，危機數十萬人口安全，“其後果可能十倍於1983年7月底陝西安康漢水泛濫造成的慘絕人寰之災情”。

關於三峽工程因技術水平限制而導致工程質量不佳的爭議一直不斷，最後引發了這一“千年大計”究竟能否抵禦多少年特大洪水的質疑，2019年爆出的有關三峽大壩扭曲變形的爭議更加重了這一懷疑。在連續幾次爆發特大洪水並對長江中下游地區造成嚴重災難後，民間也對原來作為三峽水庫建設最重要指標的防洪排洪功能提出嚴重質疑。

三峽建設1994年開工後，有關工程的爭議從不間斷。2011年5月18日，時任國務院總理溫家寶承認三峽工程在安穩致富，生態環保，地質災害防治等方面存在亟需解決的問題，對長江中下游航運、灌溉、供水也產生一定不良影響。

三峽建設過程中還於2004年爆出侵佔和挪用移民款項問題，中國審計署2007年的一項報告指，三峽工程因結算管理和合同管理不夠嚴格導致建設成本增加4.88億元人民幣。有些批評人士痛指三峽工程已淪為“腐敗工程”。2005年，三峽電源電站和三峽地下電站又爆出未辦理環保手續違規開工，三峽總公司被判認錯停工。

旅德水利專家王維洛2018年在“為什麼『三峽工程整體竣工驗收報告』遲遲不能完成？”一文中指出，現任中共政治局常委，時任國務院副總理兼任國務院長江三峽工程整體竣工驗收委員會主任的汪洋2014年就主持了三峽整體竣工委員會第一次全體會議，他表示三峽工程整體竣工驗收責任重大，“要以對國家、對人民、對歷史高度負責的精神，組織開展竣工驗收。”但是一直拖到2018年，汪洋主持的驗收委員會都未拿出驗收報告。根據作者，汪洋不願意在三峽工程整體竣工驗收報告上簽字，因為汪洋擔任重慶市委書記時了解到“三峽水庫是一個斜湖，有水利坡度，而且這個水利坡度隨着長江水流的大小而變化”，一旦三峽庫區遭遇特大洪水，重慶就會冒着被淹沒的危險。因此，汪洋對三峽工程整體竣工驗收報告的簽字是遲疑的。“對汪洋而言，最好的辦法就是拖，拖到事情發生變化”。

拖到今天，給人的感覺是高高舉起，輕輕放下，這一號稱“世紀工程”的三峽水庫，今天已很少見到以這樣誇張的詞彙去形容。署名“財經評論”的觀察人士批評，當年把三峽工程作為“最大政治工程”來抓，開工還是截流，江澤民，李鵬親自出席，但到了2006年大壩到頂不見胡溫，“建成11年後驗收單位只是水利部、發改委，不見習李等國家領導人參加，人人都在當甩鍋俠!”

國務院長江三峽工程整體竣工驗收委員會主任是誰？全面驗收的報道中沒有一個字提到汪洋的名字。