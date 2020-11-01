常瑋平無故被拘十天 瑞士律師公會促習近平放人

上月中透露年初監視居住期間被施以「老虎櫈」酪刑的陝西省維權律師常瑋平，下旬時突然被該省寶雞公安部門以「違反法律規定」的籠統理由，再次遭受監視居住，家人和律師至今仍未能接觸。位於瑞士的日內瓦律師公會對事件表達嚴重關切，致函中國國家主席習近平，敦促公安部若未能提出可靠證據，便立即釋放常瑋平。

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日內瓦律師公會的公開信以「秘密拘禁」形容常瑋平的狀況，指他的父親與律師上月26日到寶雞市高新公安分局，期望讓兒子能與律師會面，但不獲尤許，公安更拒絕透露調查單位身份丶拘留地點和監視居住的法律理據。公會憂慮，常瑋平近日被捕，是因為他的律師活動以及聲討年初遭受虐待。若此，顯然是對基本人權的侵害。

公會指出，中國在1990年聯合國大會上有份投票支持通過《聯合國關於律師作用的基本原則》，理應恪守《原則》，根據《原則》，中國須確保律師能夠不受干預地履行職務，更不應因履職而被起訴或被恐嚇起訴。另外，亦要讓被捕人士迅速獲准與律師會面，最遲不可遲於48小時。

公會主席菲利普·科特耶（Philippe COTTIER）在信中呼籲，中國立即釋放常瑋平，確保他可不受限制地接觸家人及其自選律師；另外，要確保他在拘禁期間不會遭受酷刑及苛待，日後能接受公平審訊。

另外，常瑋平的父親常拴明到公安分局尋求見兒子不成之後兩日，在維權網發表公開信，指兒子被無端監視居住後又被無端取保候審，但仍不得自由，連送父親和兒子到機場，讓後者返深圳上學也不成。他多次勸常瑋平忍，但結果是換來常瑋平再次被監視居住，「這一次連個啥罪名都不說了。法律是你家的，想怎麼玩就怎麼玩，老百姓是個屁。」他憂慮，不知道肖瑋平這次「能不能挺過寶雞高新分局的道道酷刑？」

常瑋平去年12月與多名維權人士到廈門參與時政討論，今年1月遭監視居住，理由是涉嫌顛覆國家政權，其後獲取保候審。他在上月中上載短片，透露在監視居住期間曾遭受酷刑，接着在上月22日被寶雞公安帶走。