抗議變藐視 8名民主派議員及人士被捕 涉破壞會議 民主派斥荒謬

在早前一次立法會會議上，多名民主派議員因不滿建制派議員李慧瓊主持會議而令會議出現混亂，並有肢體衝突，當中七名時任議員以及在觀眾席上投擲紙張的工黨主席郭偉健，今日先後因涉嫌藐視立法會和干預立法會人員執行職務而被捕。警方表示，不排除稍後會有更多人被捕。

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民主派議員發表聲明，強烈譴責警方大規模拘捕民主派人士，形容是極權濫捕。聲明指，特權法原意是保護立法會議員，現在卻反過來被港府濫用，藉此打壓議員在議會內的抗爭權利，相當荒謬，促請當局立即無條件釋放所有民主派人士，強調不會退縮。

被捕的立法會議員分別是民主黨主席胡志偉、尹兆堅和黃碧雲，以及工黨議員張超雄；另二人為拒絕延任而剛卸任議員一職的人民力量陳志全和議會陣線朱凱廸。他們由今晨六時起，先後在家中被捕。至於郭偉健則是預約拘捕，警方着他自行前往警署接受拘捕。另外，民主派議員的聲明補充，民主黨議員許智峯亦已接獲預約拘捕。

警方證實，被捕的6男1女，與今年5月8日下午在立法會大樓涉嫌擾亂會議秩序的事件有關，他們涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》的「藐視罪」及「干預立法會人員罪」。

上屆立法會，民主派利用規程拖延讓建制派民建聯主席李慧瓊當選內務委員會主席一職，至立法會尾聲仍未能選出內會主席，公開紀錄顯示，5月8日，立法會內會舉行特別會議，討論在未能選出主席的情況下，如何處理議會事務的法律意見，李慧瓊提前到會，自行坐上主席台以便預備主持會議，民主派議員反對，認為她越權，於是包圍主席台，一度與建制派議員及保安推撞，李慧瓊將多名議員逐離會議室，而朱凱廸、陳志全及譚文豪更是由保安員擡走。當時，身處公眾席的郭永健，被指向建制派議員座位拋擲紙張而被保安制服。

《立法會（權力及特權）條例》主要就出席會議人士享有的特權和言論自由，但上訴庭6月裁定，條例原意是要保障議員在會議中暢所欲言，並非要令議員毋須接受法律制裁，當中禁止「任何人」干擾會議的藐視立法會罪，亦必然適用於議員和所有會議程序。有關案件涉及時任議員梁國雄在2016年的事務委員會會議上搶走時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控違反特權條例下的藐視罪，裁判官裁定，有關條文不適用於檢控議員，將案件無限期擱置。律政司不服，上訴庭本年6月裁定律政司上訴得直，下令將案發還裁判法院重審。梁國雄9月欲就此上訴至終審法院被拒。

根據特權法，任何人擾亂會議，以致會議中斷或相當可能中斷，即屬干犯「藐視罪」，可處罰款1萬元及監禁12個月；另外，任何人襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員執行職務，即屬干犯「干預立法會人員罪」，罰則與「藐視罪」相同。