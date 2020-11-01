最後時刻 特朗普拜登大戰搖擺州

在距離美國總統大選投票還剩兩日之際，路透社稱，“拜登發起衝刺保持領先，但特朗普還沒有說最後一句話”。該社民調顯示，民主黨人拜登繼續在全國範圍內對共和黨人特朗普總統保持領先，但是即將任期屆滿爭取連任的特朗普絲毫沒有自我罷黜，在有可能讓大選天平傾斜最終決定勝負的關鍵州全力彌補落後。

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周日，特朗普團隊瘋狂大掃票，在五個州，舉行五場大會的特朗普希望重演四年前的一幕，讓民調自吞苦果。11時，在密西根州，14時，在愛荷華州，17時，在北卡州，20時，在喬治亞州，23時，在佛羅里達州，謂之競選馬拉松，一點不錯。

在感染新冠病毒之後，74歲的特朗普沒有顯示出絲毫的疲倦，接連舉行了上百場競選大會，在他的對面，77歲的拜登周日計畫只在賓夕法尼亞州舉行一場活動，希望奪取這個關鍵州的選票。特朗普2016年面對希拉里.克林頓，贏得了這一傳統工業基地州的選票。特朗普的支持者高喊“再做四年”“再做四年”，特朗普在演說中儘力淡化新冠疫情的嚴重性。

拜登也是一位虔誠的教徒，他希望，在這個周日能夠說服曾於四年前投給特朗普的天主教徒把票投給他。與特朗普相反，拜登嚴格遵守預防新冠疫情的健康規定，拜登將競選火力對準特朗普頗具爭議的處理新冠疫情的方式。

在全美，根據路透社與易普索10月27日-29日所作民調，在直選層面，似乎彌撒已經結束，民意遠遠傾向奧巴馬的前副總統拜登，以51%領先對手特朗普的43%。

但是，在選舉人層面，拜登領先特朗普的程度就遠沒有那麼斷然。特朗普正在亞利桑那州、佛羅里達州、北卡羅來納州以及賓夕法尼亞州全力以赴，五個州，五場大會，僅僅十幾個小時之內。五個州在總統候選人爭取270位選舉人票的競賽中至關重要，美國選舉人共有538人，誰拿到了270張選舉人票，意味着誰當選下屆美國總統。

根據路透社-易普索最新民調，在佛羅里達州、北卡州以及亞利桑那州，兩人的爭奪不分上下，勢均力敵，在賓夕法尼亞州，在密西根州，以及在威斯康星州，2016年總統大選時民主黨候選人希拉里.克林頓獲勝，這次的民調顯示拜登也可能勝出，但仍不能得出特朗普已經完全失去這些州的結論。

即便特朗普失去威斯康星州和密西根州，如果現在白宮的主人能夠在2016年領先的從而導致其當選美國總統的所有州繼續保持領先，那麼，特朗普仍將獲勝。

不過，紐約時報與錫耶納大學周日公布的民調顯示，拜登在特朗普四年前取勝的四個關鍵州領先，這四個州分別是賓夕法尼亞、亞利桑那、佛羅里達以及威斯康星州。

但是，所有的觀察人士不斷謹慎地提醒，在2016年，幾乎所有的民調都預測希拉里.克林頓勝出，然而最後特朗普出人意料地創下美國政治史上一個巨大的意外---一舉當選美國總統。

因此，在即將投票的前夜，法新社報道說，在美國包括紐約在內的許多城市的商店門前都設了路障，擔心發生不可控制的爆發性示威抗議。在雙方票數接近或者當選結果遲遲不能公布的情況下，一些人擔心，特朗普或者拜登陣營的支持者衝上街頭迫使對手放棄。

CNN周六報道則稱，白宮好幾位負責人數月以來，如美國傳統所要求的那樣，一直與拜登團隊合作，準備或然的總統權力交接。

不過，如果共和黨陣營還抱有希望的話，但在美國兩億三千多萬註冊選民中，已有大約9千萬美國公民完成投票，這被一些觀察人士分析為有可能意味着特朗普敗選的序曲已經拉響。