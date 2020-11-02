世界互聯網大會今年改版 辦互聯網發展論壇

據中國國務院新聞辦周一（2日）於北京召開記者會，中國國家網信辦副主任趙澤良表示，將取消舉辦第7屆世界互聯網大會，改為在本月23日至24日，於浙江桐鄉市烏鎮舉辦“世界互聯網大會·互聯網發展論壇”。同時，亦會舉辦“世界互聯網領先科技成果發布”、“互聯網之光”博覽會、“直通烏鎮”全球互聯網大賽等活動。

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據東網今天報道，中國網信辦取消第7屆世界互聯網大會，改辦互聯網發展論壇。據中國國家網信辦副主任趙澤良指，世界互聯網大會已成功舉辦6屆，今年將有三方面的新變化。首先，取消舉辦第7屆世界互聯網大會，改以舉辦互聯網發展論壇。其次，在疫情下，現場與會嘉賓、分論壇數量和會期較往年均有調整。第三，本次論壇將以“線下+線上”的形式展開各項活動，在烏鎮設置實景會場，無法到現場的嘉賓將在網上參與。

據趙澤良透露，大會上亦將發布15項年度前沿互聯網科技成果。至於“直通烏鎮”全球互聯網大賽，則會展現數字抗疫成果，並由10個來自全球的創新項目團隊角逐。此外，論壇還將發布《世界互聯網發展報告2020》和《中國互聯網發展報告2020》藍皮書，深入分析世界與中國互聯網發展態勢，為互聯網發展與治理提供協助。