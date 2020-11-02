中國央視一名角消聲180天 傳或涉孫立軍案

因為涉及落馬中國高官而接受調查的央視主持人已經有多人。前中共中央常委周永康倒台後，央視主持人沈冰、葉迎春也曾被傳出接受調查，沈冰從此消失在了公眾視野中。據媒體透露，新的涉案央視名嘴或是歐陽夏丹，已經隱身180天。消息說或涉孫立軍案。報道沒有提及歐陽夏丹涉及孫立軍倒台案細節。

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據自由亞洲報道，又有央視名嘴傳聞被查，傳與孫立軍倒台有關。消息引據親中的海外媒體多維網，日本產經新聞近日披露，中國央視著名主持人歐陽夏丹正在接受政府的調查，可能與落馬的中國公安部副部長孫立軍有關。歐陽夏丹現年43歲，2011年出任央視《新聞聯播》主播，曾獲得媒體界最高榮譽之一的金話筒獎。

孫立軍今年4月落馬後，先後傳出歐陽夏丹和另外兩位央視主持人董卿、李思思接受調查，但董卿和李思思很快現身闢謠，歐陽夏丹則一直不知去向。有觀眾最近指出，歐陽夏丹已經隱身180天。據消息人士透露，歐陽夏丹可能不至於被逮捕，但接受調查後被釋放，要重返央視也比較困難。

據該報道說，因為涉及落馬中國高官而接受調查的央視主持人已經有多人。前中共中央常委周永康倒台後，央視主持人沈冰、葉迎春也曾被傳出接受調查，沈冰從此消失在了公眾視野中。