中國金融4管突然約談馬雲等螞蟻大佬引發市場震驚 或因硬杠王岐山？

據中國證監會官網發布，中國人民銀行（央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外彙管理局今天對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。約談方沒有公告約談馬雲等人的動機，中國官方媒體說已引發市場震驚。

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據中央社今天報道稱，螞蟻上市前夕馬雲遭中國金管部門約談。消息說，中國證監會並未說明馬雲等人為何被約談，但馬雲上月24日曾公開批評中國金融監管系統，還被解讀為硬杠中國國家副主席王岐山。中國4大金管部門此刻大動作聯合約談，勢必衝擊螞蟻5日掛牌上市。

阿里巴巴持股的螞蟻科技集團首次公開發行（IPO），近日獲得市場空前熱烈迴響，即將在5日同步於上海、香港掛牌上市，計畫集資約344億美元，募資規模已躍為全球IPO第一名。

消息說，業界原本都樂觀預估螞蟻上市首日，股價必會大漲。但今晚傳出馬雲等人遭約談，已引發市場震驚。該報道引述新華社消息，此前在10月24日的外灘金融峰會上，王岐山發表影片致詞時提出警告稱，近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時也使得金融風險不斷放大。王岐山稱，有理想但不能理想化。要在鼓勵金融創新、激發市場活力、擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。他說：“當前，全球金融經濟環境變化劇烈，既要堅守底線，也要靈活應對風險挑戰，勇於除舊立新。”

王岐山發表致詞後，馬雲上台發表演講砲轟中國金融監管系統。他說，當前中國金融面臨的“不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險”。馬雲還說：“我覺得有一個現象，全球很多監管部門監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有風險，整個經濟不發展的風險。未來的比賽是創新的比賽，不僅僅是監管技能的比賽。我的理解，習主席說的執政能力的提升，是指在監管有序下的健康可持續發展，而不是監管了沒發展。”

據中央社說，馬雲這一席演說，事後被解讀為砲打金融監管系統，硬杠王岐山。