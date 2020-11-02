中美記者簽證戰 駐美中國記者延簽如失敗須走人 北京稱再報復

美國在5月8日宣布，中國駐美記者簽證停留期限縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期，第一個到期日便是8月6日，若這些記者沒有收到同意也沒有收到拒絕的通知，就意味着延期申請還在處理中，最長可以待到11月4日。中國外交部發言人汪文斌今天揚言，若美方不停止對中方記者的打壓，必將採取對等措施，“勿謂中方言之不預”。中央社引述紐約時報9月初消息，中國政府已停止為駐中國的美媒記者續簽記者證。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，陸媒駐美記者延簽不順，中國外交部揚言反制。

因為部分陸媒駐美記者申請延長簽證不順，面臨必須離開美國，中國外交部發言人汪文斌今天揚言，若美方不停止對中方記者的打壓，必將採取對等措施，“勿謂中方言之不預”。中央社引述央視新聞，中國外交部2日舉行例行記者會，有外國媒體問到，中國在美記者先前申請延期的簽證近日將到期的問題。

據汪文斌表示，上周有部分中國記者接到通知，他們簽證延期的申請獲得了美方批准，有效期從今年8月4日到11月4日，也就是說這些簽證實際有效期不足一周，有的甚至只剩3天，他們不得不立即再次提出簽證延期申請，而且仍有部分中方記者至今仍未得到美方明確批准答覆。據汪文斌聲稱，美方還要求部分記者在延期申請期間不得從事採訪報導活動，“中國記者在美的工作生活仍處於巨大的不確定性之中”。

汪文斌說，中方透過雙邊外交管道，已就中方關切和要求向美方明確表達立場。中方將本着“口頭對口頭、行動對行動”的原則採取一切必要措施維護中方媒體記者的正當合法權益。汪文斌呼籲美方停止對中方記者的“政治迫害和打壓”，否則中方必將採取堅決對等措施。“勿謂中方言之不預”。

據中央社說，今年以來，美中持續互相報復對方的新聞媒體。美國宣布中國的多個媒體為“外國代表機構”，中國除了以同樣手法回敬美方，也驅逐媒體記者。