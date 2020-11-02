傳美軍機飛越中國內陸領空

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月26日展開南亞行，先後訪問印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼，並臨時追加29日、30日訪問越南；追蹤美軍動態的中國半官方機構指稱，蓬佩奧搭乘的美國空軍專機從越南飛越中國領空，直達日本。中美兩國官方至此或沒有證實或澄清。該機構意有所指地說“很高興在激烈的美中競爭中，還能見到（雙方）這樣的互動”。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天稍早報道稱，美軍機飛越中國領空，機上“大人物”身分曝光。根據中國半官方美軍動態追蹤機構指出，1架美國空軍飛機飛入中國領土，從上海出海。消息說；蓬佩奧已於30日結束越南訪問行程，搭機離開。

依美國國務院官網新聞稿，蓬佩奧10月29日至30日前往越南河內，會見越南總統阮富仲及副總理兼外交部長範平明，蓬佩奧此行是慶祝美、越建交25周年，重申全面合作，並討論雙方都很關心的南海、湄公河地區等議題，美國尊重越南的權利和利益，並以符合國際法的方式維護和平與海洋自由。

據蓬佩奧在推特指出，在河內舉行了一些重要會議，很高興再次見到越南朋友，並重申美國對越南的承諾，蓬佩奧也貼出他登機離開的照片，他向停機坪的越南官員們揮手致意，越南官員們也回禮；但美國國務院並未透露蓬佩奧的後續行程。

據自由時報說，中國半官方性質丶北京大學“南海戰略態勢感知計畫”（SCSPI）30日晚間在推特宣稱，蓬佩奧離開越南河內時，搭乘美國空軍C-32A專機穿越中國領空，從廣西飛入後，沿途經過廣東、江西、浙江上空，最後從上海附近出海直飛日本；該機構意有所指地說“很高興在激烈的美中競爭中，還能見到（雙方）這樣的互動”。不過，美方並未對此加以證實。