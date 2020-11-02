又峰迴路轉？ 孟晚舟案發前稱發現FBI異常動作

一位加拿大邊境官員周五在證詞中表示，華為首席財務官孟晚舟即將抵達加拿大的前一天，他曾接獲美國聯邦調查局(FBI)“不尋常”的要求，向他詢問隔天值班主管的電話號碼。孟晚舟的律師主張稱，孟晚舟被逮捕的時候，FBI與CBSA、加拿大聯邦警察及其他部門共同密謀使其成為“變相的刑事調查”。加拿大邊境警方已經在庭證中承認程序有錯。目前未知此等“錯誤”是否導致司法判定撤銷引渡甚至屆時當庭釋放。但加拿大政府的檢察官試圖證明逮捕孟晚舟符合程序，任何正當程序上的失誤都不應影響引渡的有效性。

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據路透社報道稱，加拿大邊境官員稱曾在孟晚舟被捕前接到FBI的異常來電詢問。一位加拿大邊境官員周五在證詞中表示，華為首席財務官孟晚舟即將抵達加拿大的前一天，他曾接獲美國聯邦調查局(FBI)“不尋常”的要求，向他詢問隔天值班主管的電話號碼。加拿大邊境服務局(CBSA)主管Bryce McRae在卑詩省最高法院作證稱，FBI隔天並沒有真的打電話給溫哥華國際機場的人員。

據McRae表示，該名FBI僱員打來的電話持續了“大概一兩分鐘”而且“不尋常”。McRae告訴她，他將會去當班並且將自己的電話號碼給了她，但不知道為何她要問這些事。

孟晚舟的律師主張稱，孟晚舟被逮捕的時候，FBI與CBSA、加拿大聯邦警察及其他部門共同密謀使其成為“變相的刑事調查”。本周的證人交叉盤問是孟晚舟美國引渡聽證會的一部分。在聽證會上，孟晚舟的律師團試圖支持他們的說法，即她的權利在被捕期間遭到侵犯，並出現了一些錯誤，比如向警方分享了她的密碼。

周五早些時候，另一名邊境官員Scott Kirkland向法院表示，當他意識到自己錯誤地將她的手機密碼交給警方時，他“臉紅了”。Kirkland在警方逮捕孟晚舟之前對她進行了盤問。“意識到自己犯了那個錯誤，感到痛心，”當辯護律師Mona Duckett問Kirkland為何皇家加拿大騎警(RCMP)有他記下的孟晚舟電子設備的密碼及識別細節時，Kirkland回答說。

據路透社稍早說，加拿大政府的檢察官試圖證明逮捕孟晚舟符合程序，任何正當程序上的失誤都不應影響引渡的有效性。

孟晚舟的引渡聽證會將於明年4月結束，不過她可能會上訴，這意味着此案可能會拖上數年。