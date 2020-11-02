吳釗燮：美選後陷入較長不確定因素中國可能軍事威脅台灣

美國總統大選在即，台灣外交部長吳釗燮今天在立法院答詢時表示，美國選後可能陷入一段比較長的不確定因素，中國可能利用這段時間軍事來威脅台灣。但他強調，台灣會跟美方保持密切溝通，確保有足夠的時間做反應。

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立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。

民進黨立委何志偉在質詢時指出，日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣最危險的時刻，因大陸可能趁機攻打台灣，他問吳釗燮有什麼看法？吳釗燮答覆說，這有待檢驗，由於選舉只剩下一、兩天，到目前為止，中國的動作與之前維持同樣的程度。他解釋，如果中國要動用軍隊，一定會有一些前期的作業。

何志偉則追問，在美國大選後，有哪一套劇本是比較需要注意的？吳釗燮回答說，外交部有很多的評估，其中一種評估認為，選後美國可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

不過，吳釗燮也指出，無論是美國內部的政治確定與不確定，美方在區域軍事的部署跟以前一樣，甚至是有加強，就是要避免中國對外使用武力，台灣也會跟美方保持密切的溝通，確保有足夠的信息，也確保有足夠的時間來做反應，同時確保台灣的反應是最積極、最充分的。

吳釗燮也指出，台灣和共和黨、民主黨都是平行交往，無論特朗普連任，或是拜登勝選，都會與美國維持很好的關係；他說，國際關係的格局這幾年已經確認，在這個格局下，美國政策也會有一致性。

至於美國總統大選結果出爐後，當選人是否有機會與總統蔡英文再通話。吳釗燮響應，外交部會用「最恰當方式」表達恭賀。