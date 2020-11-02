官方專家安撫 中國不在台海惹戰事

星島日報今天在報導中指出，中共第19屆中央委員會第五次全體會議公報提出全面加強“練兵備戰”，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，“確保2027年實現建軍百年奮鬥目標”。星島日報今天引述中國人民大學國際關係教授時殷弘解讀說，北京無意在台海惹戰事。專家透露，中美軍方最近仍保持頻繁溝通，兩軍已舉行危機溝通會議，並且同意定期交流。

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據中央社今天引述報道指，北京學者時殷弘認為，雖然台海局勢依舊緊張，但北京無意惹戰事。

該報道說，星島日報今天指出，中共第19屆中央委員會第五次全體會議公報提出全面加強“練兵備戰”，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，“確保2027年實現建軍百年奮鬥目標”。公報又提到，中國發展環境面臨的深刻複雜變化，當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，又判斷和平與發展仍是時代主題，在不確定性明顯增加的複雜國際環境下，中國將保持戰略定力，辦好自己的事。該報就此引述中國人民大學國際關係教授時殷弘說，公報的上述內容說明中國希望避免和美國發生直接的衝突─美國也希望避免。

據時殷弘說，中美之間只是按照雙方現在這樣，站在彼此對立的立場和道德高地出發，譴責對方，但如果不做重要、妥當的調整，中美關係就會愈來愈危險，雙方必須找到正確的方式，才能切實減少軍事衝突的風險。

據該報道，被問到台美關係升級，解放軍頻頻在台海展開軍演，戰機又穿越海峽中線等問題時，時殷弘說，台海局勢雖然依舊緊張，但北京無意惹戰事，要在保護國家至關重要的核心利益，和尊嚴的基礎上，至少避免跟美國發生大規模軍事衝突的可能性。

據時殷弘說，中美軍方最近仍保持頻繁溝通，兩軍已舉行危機溝通會議，並且同意定期交流。時殷弘並表示，美國近月來沒有採取越過海峽中線的行動，沒有在東海、黃海、南海和渤海4大海域舉行“四海聯動”演習，也沒有頻繁在台海附近出動軍艦，對大陸施加軍事壓力，而“台北方面”近期在軍事上也較為低調。

該報道引據時殷弘聲稱，“如果台海發生衝突，美國不會幫忙。”