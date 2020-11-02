日本官房長官說釣魚島局勢“十分深刻”

日本官房長官加藤勝信在11月2日午前的記者會上，就中國海警船4艘在釣魚島周邊的日本認為是“領海”的外側“毗鄰區”，到2日為止連續航行日數達283天，是統計開始以來最多天數時指出：這是極其深刻的，對於中國方面，在現場海域進行了警告，也通過外交途徑進行了強烈抗議。

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加藤指出：毫無疑問，釣魚島無論從歷史上還是從國際法上來講，無疑是我國固有的領土。加藤還說：在堅決保衛領土這個意義上講，將繼續帶着緊迫感，和相關省廳緊密合作，努力收集信息，在釣魚島周邊萬無一失地進行警戒、監視。對中國也將繼續冷靜、毅然地加以對應。

根據第11管區海上保安本部的消息，2日確認的中國海警船1艘，裝載着象機關炮一樣的東西。海保巡查船警告其不要接近日本認為是“領海”的區域。確認中國海警船在釣魚島“毗鄰區”航行已經連續57天。全年累計已達283天，刷新歷史最高紀錄。

中國海警局的海警船2艘從10月11日開始在日本認為是“領海”的區域中持續停留，在到13日，“領海”內的連續滯留時間超過7月的39小時23分，創下最長紀錄，達57小時39分。8月2日，在釣魚島領海外側有的“毗鄰區” 連續出現的日數達111日，是2012年9月的釣魚島國有化以來最長。

毗鄰區又稱“鄰接區”、“海上特別權”。 是指沿海國根據其國內法，在領海之外鄰接領海的一定範圍內，為了對某些事項行使海關、財政、移民和衛生等必要的管制權，而設立的特殊海域。