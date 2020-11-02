習近平促推進農村土改

中國國家主席習近平近日針對推進農村土地制度改革、做好農村承包地管理工作強調，堅持把依法維護農民權益作為出發點和落腳點，紮實推進第二輪土地承包到期後再延長30年工作，使農村基本經營制度始終充滿活力。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，土地問題一直是中國要素改革中的重要一環。習近平稱推進中國農村土地制度改革，堅持農民集體所有制不動搖。根據新華社周一今天援引習近平講話指出，堅持農村土地農民集體所有制不動搖，堅持家庭承包經營基礎性地位不動搖，“要運用農村承包地確權登記頒證成果，...保持農村土地承包關係穩定並長久不變。”

據習近平並稱，要根據實踐發展要求，豐富集體所有權、農戶承包權、土地經營權的有效實現形式，促進農村土地資源優化配置，積極培育新型農業經營主體，發展壯大農業社會化服務組織，鼓勵和支持廣大小農戶走同現代農業相結合的發展之路。

路透社報道稱，中國去年4月發布統籌推進自然資源資產產權制度改革，提出要健全自然資源資產產權體系，探索宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”；到2020年，歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢、監管有效的自然資源資產產權制度基本建立，自然資源開發利用效率和保護力度明顯提升。