英軍情處招募中文人才

根據倫敦標準晚報報導，中國間諜問題引起歐洲情報機構警惕。為此，英國軍情五處（MI5）、軍情六處（MI6）和政府通信總部（GCHQ）即將展開活動，加強招募懂國語或即普通話（mandarin）中文的語言專家加入“情報調查的核心”。

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有些求職網站已刊登了英國情報機構的招聘廣告，內容寫：“即將公開：MI5、MI6和GCHQ近期內將展開中文語言專家招聘活動。”廣告稱，MI5的中文語言專家將提供情報分析，在指導項目和推動調查中發揮積極作用，但不會指揮及引導情報調查。

英國軍情五處新處長麥卡勒姆在上月14日表示，來自中國、俄羅斯與伊朗等方面的間諜與干擾行動變得越來越嚴重和複雜。他形容這將是21世紀20年代“軍情五處及英國政府面臨的最艱巨的挑戰之一”。他透露，軍情五處將謹慎且優先應對中國的活動。

北京的間諜活動通常是針對敏感商業資訊及知識產權，但英國情報人員發現中國試圖干預政治，並透露英國早前曾破解中國針對歐盟的政治干預行為。在今年9月，一位曾任職於軍情六處的英國商人涉嫌向中國間諜出售情報。有英國媒體報道，英國計畫修改針對外國間諜代理人在英活動的法律，將對外國間諜代理人的刑罰產生重大影響。