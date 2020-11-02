藐視防疫法令32人聚一室無口罩開派對

政府在萬聖節前放寬部分處所的防疫措施，市面節日氣氛濃厚，一度瀕危的「派對房」生意亦重現熱潮，根據明報報導，有派對房經營者更乘時「變陣」自行籌辦萬聖節派對吸客。

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報導指，其中一場派對，舉行期間涉未有嚴格執行各項法定防疫規定，包括同時間容納多達32人同場，遠超4人上限規定；參加者「零距離」無罩社交；該派對房並無食肆牌及酒牌，卻在堂食時限凌晨2時過後，仍繼續為客人供應食物酒水。

呼吸系統專科醫生梁子超得悉活動詳情後形容播疫風險極高，呼籲市民出席類似活動後如有病徵，必須馬上檢測。

剛過去的萬聖夜周末香港出現今年罕見節日氣氛，因第三波疫情而關閉多時的派對房，雖然維持只容許4人同一房間，仍出現預訂爆滿情況。

明報記者早前於facebook發現有派對房公開貼出廣告，稱會在上周五舉行萬聖節「狂歡夜」，男士收費420元，女士為350元。記者以顧客身分預約派對名額，以觀察同類派對的經營模式，及有否嚴格執行相關防疫措施。

記者當晚按預訂時間到達該位於東九龍的派對房，入場時，職員只曾為部分客人量體溫，未有按規定為每名顧客探熱。現場有提供酒精搓手液，但非每名進場者皆有使用。派對房面積約1000呎，不設廂房或間隔，按規定應只能同時容納4人，但派對最高峰時共有32人同場，包括場主。而在參加者出入時間以外，場主都將派對房大閘落下，外人無從得知場內熱鬧情況。

報導又指，該派對房設有一個開放式小廚房、沙發、波波池、卡拉OK系統及遊戲機等設施，房內7張桌子則分開擺放。約8時15分，主持人宣布開始用餐，隨即把桌子組合成一張大枱，將外賣薄餅、壽司及場主自己在廚房煮的意粉等食物奉上，參加者亦把場地提供的果汁和雞尾酒等飲料放在枱上。

據記者觀察，並非每盤食物都擺放公筷，有人就拿着私家筷子夾食物。由於空間狹窄，各人圍着大枱進食和聊天。按政府最新防疫指示，除房間4人上限規定之外，食肆亦不能超過6人一枱用餐，派對房安排明顯違反限聚令，參加者在脫下口罩用餐後，就沒有戴回。當晚約11時所有參加者到達，場地顯得非常擁擠，雖有窗戶，卻不曾打開通風。

參加者歌興大發時，亦共用卡拉OK咪高歌，但全場未見有更換過咪套。派對的遊戲環節包括要求參加者跳入波波池尋找指定物品，但在防疫指示下，波波池其實須關閉。即使過了凌晨2時的堂食時限，記者見場主仍繼續提供酒類飲料及食物，沒有收起食物以符合要求。本報查閱資料發現，此派對房只持有商業註冊，並無持食肆牌照及酒牌。

本報事後聯絡場主查詢派對涉嫌違反限聚令，他表示早前被迫停業，補貼亦不夠交租，又稱政府對場內人數的指示「不是咁清晰」，並稱現場不少人是工作人員，又或是朋友的朋友。被問到凌晨2時後未有停止供應食物，他說「我哋不是食肆，現場食物是朋友自己買來，或是自己煮給朋友食的」。被問及場地有否領有酒牌或食肆牌照，他說不欲回應此問題。最後記者問及會否擔心派對有播毒風險，他沒正面回應就掛線。