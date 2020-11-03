中國2021上半年宣布建成小康社會

中共中央今天公布“十四五規畫”及“2035年遠景目標”全文及說明。內容提到，明年上半年將正式宣布中國“全面建成小康社會”；而“十四五規畫”一如預期未訂定經濟成長目標。

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據中央社今天報道稱，中國十四五全文：2021上半年宣布建成小康社會。“十四五規畫”說明指出，考慮到目前仍是“全面建成小康社會進行時”，因此表述為“決勝全面建成小康社會取得決定性成就”。中共中央2021年上半年將對全面建成小康社會進行“系統評估和總結，然後正式宣布我國全面建成小康社會”。

至於“雙循環”，“十四五規畫”說明中首度坦承並暗批美國說，近幾年“逆全球化”趨勢加劇，“有的國家”大搞單邊主義、保護主義，傳統國際循環明顯弱化。在這種情況下，必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。說明指出，中國有14億人口，人均國內生產毛額已突破1萬美元，是全球最大和最有潛力的消費市場，具有巨大成長空間。改革開放以來，中國遭遇過很多外部風險衝擊，最終都能化險為夷，靠的就是“辦好自己的事、把發展立足點放在國內”。

針對“十四五規畫”為何不確立經濟成長目標，說明中指出，考慮到未來一個時期“外部環境中不穩定、不確定因素較多，存在不少可能衝擊國內經濟發展的風險隱患”，新冠肺炎疫情全球大流行影響深遠，世界經濟可能持續低迷，中長期規畫目標要“更加註重經濟結構優化”。因此，“十四五”及2035年經濟發展目標採取“以定性表述為主、蘊含定量”的方式。未來在編製規畫“綱要”時，可在認真測算基礎上提出相應的量化目標。

至於“十四五規畫”及“2035年遠景目標”全文，大致以中共19屆五中全會公報為基礎，作相對具體的說明。

其中，規畫再次強調堅持“創新”在中國現代化建設全域中的核心地位，把“科技自立自強”作為國家發展的戰略支撐。進一步具體鎖定人工智能、量子訊息、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、航太科技、深地深海等領域。並支持北京、上海、粵港澳大灣區形成“國際科技創新中心”。

“十四五規畫”並宣示“全面促進消費”。包括提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。促進住房消費健康發展。開拓城鄉消費市場。發展服務消費，放寬服務消費領域市場准入。完善節假日制度，落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。培育國際消費中心城市。

“十四五規畫”並針對中國國家統籌發展和安全、加快國防和軍隊現代化等專章表述。其中提到要堅定維護國家“政權安全、制度安全、意識形態安全”，並嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動；並強調全面加強練兵備戰，確保2027年實現“建軍百年奮鬥目標”。

中央社說，對於兩岸關係，“十四五規畫”仍重彈“堅持一個中國原則”和“九二共識”舊調，並“高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動”。但也強調“推動兩岸關係和平發展、融合發展”，並“打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟”，並加強兩岸基層和青少年交流。