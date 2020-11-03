可口可樂進軍中國蒙牛齁甜的”可牛了“

美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名“可牛了”。分析認為，中國國產牛乳在“毒奶粉”事件後形象一落千丈，與國際品牌合作將有助於吸引年輕消費者。

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據中央社今天報道稱，可口可樂進軍中國乳業，合資公司取名可牛了。報道綜合中國媒體消息說，可口可樂與蒙牛攜手出資設立的“可牛了乳製品有限公司”，已完成工商註冊登記手續，並取得了營業執照。中國工商資訊平台“天眼查”顯示，“可牛了”註冊資本6885.94萬美元，董事長VENKATA VAMSI MOHAN THATI是可口可樂大中華區運營事業部總裁，總經理則是分管蒙牛鮮奶事業部的蒙牛集團副總裁羅彥。

據消息人士透露，新設立的合資企業將成立一個全新的鮮乳品牌。

可口可樂一直沒有在中國布局鮮乳產品，這次之所以選擇蒙牛合作，可能因為雙方背後共同的紐帶“中糧集團”。據中國媒體表示，中國改革開放初期，可口可樂是在中糧集團的相助下回到了中國大陸市場，雙方在北京建成大陸第一家可口可樂瓶裝廠。2000年，雙方再次深入合作，在香港成立了由中資控股的可口可樂飲料公司，中糧可口可樂是中國區唯一一家中方控股的可口可樂裝瓶集團。同時，中糧在收購蒙牛公司20%的股份後，也已經成為蒙牛乳業的第一大股東。

該報道引述財經評論人遠山表示，可口可樂的主流消費群體為年輕人，年輕人具備較為強勁的購買力、勇於嘗鮮等特點。同時，中國國產牛奶自三聚氰胺事件之後，依然處於品牌重建階段，如果能搭上可口可樂世界品牌效應的便車，更有利於獲得年輕消費者的支持。