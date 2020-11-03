尼泊爾官員傳罕見指控中國侵佔領土 北京斥造謠

尼泊爾在野黨國大黨領袖、國會議員沙希（Jivan Bahadur Shahi）10月中曾指控，中國人員入侵邊境，擅自豎立柱石標誌並興建工事，當地運糧的車輛還遭到中方人員阻撓，而前往耕種或養牛的尼泊爾人也遭到中國安全人員驅趕。尼泊爾政府否認這一指控。報道這一事件的英國每日電訊報記者今天在中國外交部新聞發布會提問，中國外交部發言人汪文斌斥為造謠。

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據中央社今天報道稱，尼泊爾官員指控侵佔領土，中國否認並與媒體交鋒。消息說，英國每日電訊報報道，尼泊爾官員指控中國在5個邊界地區，共侵佔尼泊爾150多公頃領土。但中國外交部發言人汪文斌今天指此事純屬謠言，並與提問的每日電訊報記者數度交鋒。

根據每日電訊報報道稱，尼泊爾官員指控，中國已經在5個邊界地區，共侵佔尼泊爾150多公頃的領土。同時，中國還改變了界河的流向，而先前淹沒在水面下的尼泊爾的土地，也被中方並吞。

據中央社引述據環球網消息，中國外交部下午舉行例行記者會。汪文斌針對這一問題首先反問“你說的是每日電訊報的報道嗎”？在得到每日電訊報記者肯定答覆後，汪文斌說，“有關報道完全是子虛烏有，純屬謠言”。但這名每日電訊報記者追問，中方能否提供有關的證據，證明此事只是“毫無根據的傳聞”？

據汪文斌回答，既然這是謠言，恐怕有關報道的起草者“應該首先證明，他們作出這樣的報道有什麼樣的依據”？這名記者繼續追問說，“我們是有證據的，我們是從尼泊爾官員那裡得知的這些中方侵佔領土的消息”，所以才詢問中方有何評論。但汪文斌仍回答，“這樣的報道完全是謠言”。但這名每日電訊報記者再度追問，指報社已向中國駐尼泊爾大使館提交了問題單，希望得到回復，“但是他們沒有回復我們”。

據汪文斌再度回答，“我在這裡可以給你一個準確的回復，那就是這樣的報道沒有任何事實依據，純屬謠言”。

據中央社說，在這項報道前，尼泊爾在野黨國大黨領袖、國會議員沙希（Jivan Bahadur Shahi）10月中曾指控，中國人員入侵邊境，擅自豎立柱石標誌並興建工事，當地運糧的車輛還遭到中方人員阻撓，而前往耕種或養牛的尼泊爾人也遭到中國安全人員驅趕。該報道說，尼泊爾政府否認這一指控。